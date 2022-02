La columna de la Ubfal: Estrella de Mar de oro para Nicolás Vázquez

La periodista de espectáculos de LA BRUJULA 24, Laura Ubfal, hizo un repaso por las principales novedades del mundo de la farándula, luego de un lunes con bajo encendido de TV abierta, a tal punto que Masterchef Celebrity 3 bajó mucho en sus mediciones de audiencia, aunque los canales de noticias de cable lograron buenos números de rating.

Aquí, un resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Hubo reparto de Estrella de Mar y pocos se quedaron sin su premio. La Mejor Comedia fue para las Dos locas de remate, Solita Silveyra y Vero Llinás y la Mejor Actuación en el rubro para Nico Vazquez, que volvió a Buenos Aires para estar este martes en la cirugía de su mujer, Gime Accardi, pero cumplió con su palabra de estar presente en la entrega. Y fue para Nico toda la emoción de la noche porque se llevó el Oro. La Mejor Actuación en Drama fue para Pompeyo Audivert y la mejor Comedia Dramática, Radojka con Patricia Palmer y Vicky Carreras dirigidas por Diego Rinaldi. Y Benja Rojas fue el Mejor en Reparto. Natalia Cociuffo por su protagónico en Comedia Musical y su compañero, Iñaki Aldao, ganaron por sus trabajos en Casi Normales”.

El #EstrelladeMar de oro es para @vazqueznico por "Una semana nada más".

¡Felicitaciones! pic.twitter.com/G8tRKVVZge — Turismo Mar del Plata (@mardelplata) February 8, 2022

“O viaja mucho o parece que lo hiciera más de lo que lo hace. Pero lo cierto es que tras su corta estadía en Madrid, en este lunes China Suárez se tomó un vuelo con sus tres hijos hacia Miami, con intención de llevarlos a Disney. Durante la tarde, Magnolia, que cumplió cuatro años en este lunes, celebró junto a su papá, Benjamín Vicuña y el actor llevó a la niña y al pequeño Amancio al Aeropuerto para que se reúnan con su mamá y con su hermana Rufina. China es figura de Disney tanto para la plataforma Star Plus como en la voz de la elefantita Meena de Sing y ya había estado en Orlando en junio del año pasado con sus chicos”.

Exclusivo La China viaja a Disney junto a sus hijos! pic.twitter.com/dSmLgPTTKy — KARINA IAVICOLI (@Karinaiavicoli) February 7, 2022

“Disftrutando de su nueva vida en Uruguay tras su retiro de los medios argentinos hace 10 meses, Oscar González Oro, el ‘Negro’, no deja de estar conectado con el presente de la comunicación en Argentina y dio un duro diagnóstico sobre nuestra TV en el programa Jubilados TV que se emite los domingos a las 9 por América. Consideró que si ves un canal de cable de noticias, cualquiera, todos los conductores hacen pases y todos repiten lo mismo que hizo el otro. Además, consideró que ya no hay más humor en la pantalla chica, que se llenó de odio. Y recordó cuando fue parte de una productora muy importante en Argentina que trajo a Ricky Martin, Stevie Wonder, Paul Mc Cartney, Chayanne, Montaner, lo cual se complica hoy porque para promocionar un show no hay un solo programa para mostrarlo”.