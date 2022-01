Marta Cohen: “Los testeos son insuficientes, entonces el número es falso”

La patóloga pediátrica y especialista en Medicina Legal Marta Cohen aseguró esta mañana que la capacidad de testeo en Argentina es “insuficiente” y que por lo tanto la cifra oficial de contagios se trata de un “falso número”.

“El número es menor al que en realidad hay”, expresó la especialista esta mañana en diálogo con Paulo Vilouta en Radio La Red. “Pero además, toda esa gente que pasa el virus sin testeos es obviamente gente que sigue contagiando. Entonces es importantísimo hacer testeos”, agregó.

“Nosotros estamos haciendo dos test semanales”, indicó sobre su trabajo en Reino Unido, donde vive y ejerce. “En mi servicio ayer una de las colegas, asintomática, se hizo la prueba y era positiva. Fijate qué importante que es”, señaló. “Los tests son una inversión en salud”.

Consultada por la tasa de positividad en Argentina, que este lunes fue de 66,86%, Cohen señaló que es por lo menos 7 veces mayor a la recomendada. “Para decir que la cantidad de test es adecuada un mínimo del 10% tiene que ser positivo. Cuando es más, es porque el número es inadecuado”, explicó. “Es una inversión en salud porque sabiendo que una persona es positiva, no va a trabajar, no sale de su casa y no va a contagiar. Sea asintomática o sintomática”.

Fuente: Infobae