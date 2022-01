Se cumplen 50 años del debut histórico de “Lole” Reutemann en la Fórmula 1

El 23 de enero de 1972, el Gran Premio de Argentina abrió el certamen de Fórmula 1, y desde la “pole” debutó Carlos Alberto Reutemann, con Brabham.

Tras una década el público argentino volvió a sentir el 23 de enero de 1972 sus palpitaciones al límite con el retorno del Gran Premio de Fórmula 1, con puntaje para el campeonato, y ver nuevamente a un piloto argentino correr entre las figuras del automovilismo mundial, en el Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, cerrando el programa de la Temporada Internacional que organizaba el Club YPF, con la fecha del Campeonato Mundial de Marcas de Sport Prototipos, y el respaldo ante la FIA del Automóvil Club Argentino.

Aquél domingo, las tribunas se colmaron desde que las puertas del predio se abrieron, porque todos querían ver al piloto local, Carlos Alberto Reutemann conduiciendo el Brabham BT34, uno de los últimos modelos que Ron Tauranac había diseñado para la marca que fundó Jack Brabham, y que fue inscripta por Motor Racing Developments Ltd. la empresa que la adquirió y era propiedad de Bernie Ecclestone. Con Reutemann se cerraba satisfactoriamente el proyecto del Automóvil Club Argentino con el equipo de Fórmula 2, de impulsar el camino para contar con un argentino en F1, gestado en 1970.

Si la atención estaba centrada en la actuación de Reutemann, esta se potenciaba con la clasificación que el santafesino había logrado el día anterior: ¡el primer tiempo y la “pole” en el debut oficial! Su vuelta de 1m12s46 en el circuito N°9 de 3.345,50 metros, alimentaba la ilusión de volver a ver a un argentino ganador, como en las épocas de Juan Manuel Fangio y Froilán González.

“Yo todavía no sé bien dónde esta el tiempo. Pueden ser el curvón, la Ascari o en el mixto. Lo único que se es que para estar bien hay que largar en las tres primeras filas…”, había dicho Reutemann antes de clasificar, el sábado, y cuando logró ese registro, el propio Ken Tyrrell fue quien lo corroboró ante la protesta de Ferrari con los cronometristas. Disipadas las dudas, el público celebró el resultado cuando se confirmó que el santafesino largaba primero y con el Tyrrell del entonces bicampeón mundial, Jackie Stewart,como escolta en la grilla.

Momentos antes de la largada, Tyrrel se acercó al argentino y le dijo: “Carlos, recuerda que es tu primera carrera…”.

El IX Gran Premio de la República Argentina se puso en marcha a las cuatro de la tarde de aquél caluroso 23 de enero, para cumplir con 95 vueltas (317,780 kilómetros), y con cerca de 70 mil almas alentando al blanco Brabham N°2, quien ante una decisión errónea del equipo calzó un compuesto de neumáticos diferente al que tenían planificado, y con el transcurso de las vueltas Reutemann fue perdiendo posiciones, hasta que tuvo que parar para cambiar las ruedas izquierdas, perdiendo más de cuarenta segundos en boxes.

“Yo estaba ya acomodado detrás de Stewart cuando noté que no podía mantenerme en ese ritmo por la forma en que se me iba el coche. Disminuí entonces un poco y se me acercaron Emerson y Hulme. Manteniéndome así me pasó Fittipaldi y después Hulme, quedaba en cuarto lugar con Cevert mucho más atrás. Pero tampoco iba a mantenerme allí muchas vueltas más. En la vuelta 45 me alcanzó, y al salir del curvón lo vi pegado a mi cola. Para entonces veía en mis neumáticos las huellas evidentes del desgaste critico. En cualquier momento podían reventarse, estaba viajando sobre las telas … Ese fue el momento en que resolví parar en el box”, dijo entonces Reutemann.

Stewart fue contundente de principio a fin, y con el Tyrrell 003, diseñado por Derek Gardner, controló las diferencias con sus adversarios, cruzando la meta con casi 26 segundos de ventaja sobre el neozelandés Dennis Hulme, con McLaren, y a casi un minuto de la Ferrari 312B del belga Jacky Ickx, quien ni bien se bajó del auto se trasladó en helicóptero hasta Ezeiza para tomar un vuelo a Paris, y no fue a la ceremonia del podio, siendo reemplazado por su compañero Clay Regazzoni, y al que luego fue invitado el argentino para festejar su debut, en donde culminó 7°, a dos vueltas del escocés.

Ese GP argentino marcó para Reutemann el inicio de una exitosa campaña, en donde disputó 146 competencias en Fórmula 1, conduciendo en los equipos más emblemáticos de la época, Brabham (1972 – 1976, con tres victorias), Ferrari (1976 – 1978, logrando cinco triunfos), Lotus (1979) y Williams (1980 – 1982, ganando en tres ocasiones y peleando el título ’81), alcanzando 12 victorias, seis “pole” y récord de vueltas, y subiendo 45 veces al podio.

