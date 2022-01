Murciélagos en Bahía: ¿amigos o enemigos?

Por Juan Tucat, redacción La Brújula 24 [email protected]

Días atrás, después del hallazgo de un murciélago que dio positivo a virus rábico en la primera cuadra de Holdich, la Municipalidad dispuso la realización de un refuerzo de vacunación antirrábica, campaña destinada exclusivamente a perros y gatos del sector.

Hasta ahí, un operativo que se puede considerar como normal. Aunque esa información sirvió de disparador para esta nota, relacionada con esos pequeños animales voladores que generan reacciones de todo tipo en la gente. Desde temor y rechazo, hasta respeto y empatía. Varios mitos los rodean. Y también varios peligros, muchas veces causados por el desconocimiento.

Cuidados

Primero, dialogamos con el médico veterinario Pablo Vidal, a cargo del Departamento de Zoonosis, quien refirió que “es fundamental no demonizarlos justamente porque es una especie extremadamente útil. Si no, sería otra especie la que mantendría el virus –rabia– como reservorio, porque en otros lugares sucede de esa manera. Sin ir más lejos, creo que en la Patagonia son los zorros, en EE.UU. el mapache, y así ocurre en distintos lugares”.

“Hay que recalcar la utilidad del murciélago. La cantidad de insectos que consumen de noche es impresionante, de lo contrario estaríamos ‘tapados’ de mosquitos. Y sabiendo que hay un 10% de positivos en rabia en toda la provincia, las medidas de prevención son la vacunación anual de las mascotas a partir de los 3 meses de edad sin falta, cosa de poder cortarle la posibilidad al virus de expandirse”, sintetizó.

Y señaló también que hay que prestarle especial atención a “la atención inmediata de cualquier herida en una persona, por mordedura de un animal, para que se entere el departamento de Zoonosis y ver si es necesario vacunarla”.

“Los murciélagos que necesitamos mandar a analizar son aquellos que tienen actitudes extrañas durante el día, como puede ser que vayan volando bajito, caídos o a los saltitos. No así el que tiene una actitud normal, que vuela en la noche. Pero solo los enviamos a analizar si se sospecha que estuvieron en contacto con una mascota o un chico. Y en el caso de dar positivo a la mascota se le aplica un protocolo de vacunación de refuerzo, si es que lo estaba previamente, porque de lo contrario se le indica la eutanasia y eso es lo que hay que tratar de evitar”, apuntó el profesional.

La mala prensa

Para este informe, también contamos con la colaboración y predisposición de Verónica Codon, licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad Nacional del Sur y responsable en Bahía de la Delegación del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA).

En tal sentido, explicó que “es normal que los seres humanos seamos más aprensivos con aquellos animales que son poco carismáticos, o que tienen hábitos diferentes a los nuestros. Y si a eso le sumamos creencias y mitos populares tenemos el cóctel perfecto para el terror encarnado. Los murciélagos por desgracia caen dentro de este ‘mejunje’ y sufren así las consecuencias de mala prensa, sin que las personas se detengan a pensar si la realidad se condice con los dichos”.

“Para resolver este dilema, la solución más eficiente es conocer, comprender y luego actuar en consecuencia, y ahí es donde la Fundación PCMA entra en juego. La fundación está formada por estudiantes y profesionales de las ciencias y amantes de la naturaleza que poseen gran pasión por estos animales y todo lo que los concierne. Los objetivos principales del programa son mejorar los conocimientos biológicos, ecológicos, y de conservación que presentan estos mamíferos y a su vez poner estos conocimientos a disposición de la ciudadanía para mejorar su percepción y ayudarlos a resolver posibles conflictos que surjan con los mismos”, comentó la licenciada.

Animales únicos

Los murciélagos, detalló la especialista, son los únicos mamíferos que desarrollaron la capacidad de vuelo activo, es decir, pueden volar realmente y no planear como lo hacen algunas ardillas “voladoras”. Y dijo que “a diferencia de otros animales pequeños como los ratones que pueden tener más de 50 crías al año, los murciélagos solo tienen 1 cría por temporada y tienen una expectativa de vida de 5 a 15 años, mientras que los ratones solo viven un máximo de 2 años”.

“Son animales muy sociables que pueden vivir en grupos familiares de 5 a 10 individuos o en colonias de miles y convivir con otras especies de murciélagos. Estos animales son, en su gran mayoría, nocturnos (los murciélagos diurnos viven en Oceanía) pero no son ciegos, ellos son capaces de distinguir luces y sombras muy bien, pero para orientarse en la oscuridad y buscar su alimento, además de utilizar el olfato, usan un sistema de sonar llamado ecolocalización que les permite generar una imagen en tiempo real del lugar que sobrevuelan y localizar con precisión a sus presas”, indicó.

“Por lo tanto, si un murciélago puede cazar con una gran facilidad miles de mosquitos por noche, es raro que no vea a un humano y se le ‘prenda’ del pelo”, aseveró, dejando atrás uno de los pseudo mitos más comunes.

¿Qué comen?

La gran mayoría se alimentan de insectos nocturnos como polillas, escarabajos y mosquitos, lo que los convierte en excelentes aliados para combatir insectos plaga. También hay de los que se alimentan de frutas (dispersores de semillas), de néctar (polinizadores importantes de frutas que el ser humano consume como la palta, el ananá, el cacao, la banana y el agave que se usa para hacer tequila), de pequeños animales (ratas, ciempiés, sapos y hasta otros murciélagos). Dentro de este grupo están los que se especializan en alimentarse de peces (controladores de poblaciones) y por último, de las más de 1400 especies de murciélagos que existen, solo 3 (que solo viven en América del Sur) pueden alimentarse de sangre de otros animales silvestres.

“Sí, sangre, pero no se alimentan como lo hace Drácula en las películas, sino que hacen un pequeño corte en la piel y lamen la herida sin que el animal de se dé cuenta. Incluso investigadores descubrieron que el componente que se encuentra en la saliva de estos murciélagos, llamada “draculina”, puede ayudar en tratamientos de varios problemas cardiovasculares como el ACV”, argumentó Codon.

Consejos

“En los casos en que un murciélago haya ingresado de noche a nuestro hogar, nunca hay que intentar manipularlo, solo abrir las ventanas, cerrar todas las puertas que comunican con esa habitación y apagar la luz para que el animal se calme y se vaya por sus propios medios. En caso de que no se quiera ir (más de 2 horas después), tomar una caja y ponérsela encima. Luego deslizar una hoja o cartoncito en el medio para capturar al animal (nunca tocarlo con las manos desnudas) y llevarlo con cuidado al balcón o a la base de un árbol, levantar la tapa y el animal saldrá volando o trepará al árbol y luego se irá”.

“En caso de tener murciélagos conviviendo en los taparrollos o entretechos, al ser animales silvestres protegidos por la Ley Nacional de Fauna N° , no se pueden “exterminar o fumigar”, pero sí se los puede excluir de forma segura y sin entrar en contacto con ellos utilizando el protocolo de exclusión”, dijo la licenciada.

Tal como quedó demostrado en palabra de los que saben, existen leyendas, historias y mitos sobre los murciélagos, aunque se eso se debe a mala información que se ofrece sobre ellos, en principal medida. No todos contagian rabia, no se enredan en el pelo, no son Drácula. Ah, y tampoco está probado que traigan mala suerte.