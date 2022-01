Ganó Boca y es finalista, pero se lesionó Almendra

Boca se impuso por 3 a 2 sobre Universidad de Chile, y alcanzó la final del Torneo Internacional de Verano, que se jugará este martes.

El conjunto de la Ribera brilló con los chicos y dejó serias dudas con los experimentados de atrás: Javi García, Rojo, Zambrano…

El equipo xeneize se medirá en el encuentro decisivo contra el ganador del Grupo B, que integran San Lorenzo, Independiente y Talleres.

Los pibes (sobre todo, Zeballos, Vázquez, Molinas) dieron otra muestra de carácter, más allá de los refuerzos y de la necesidad de experiencia. Al mismo tiempo, la lesión de Almendra generó una mayúscula preocupación: puede ser algo más grave que un esguince de tobillo. El volante se retiró entre lágrimas.

No está el delantero Cristian Pavón, quien se entrena con la reserva mientras define su futuro. El contrato del cordobés finaliza el próximo 30 de junio y por el momento no tiene ofertas para emigrar ni tampoco para renovar.

Mientras se prueba sobre el campo, el Mundo Boca está de fiesta por el regreso de un hijo pródigo.

Darío Benedetto, presente en La Plata, afirmó hoy que tomó la decisión de volver a Boca con el “corazón” sin pensar en el contexto y que no le pesará la “responsabilidad” de ir por la Copa Libertadores sabiendo que son “candidatos” en todas las competencias.

“Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, principalmente es la Libertadores. Acepto cualquier responsabilidad, quiero disfrutar el momento y no tengo problema en hacerme cargo. Quiero adaptarme rápido al plantel y al entrenador”, apuntó en la primera conferencia como futbolista del club.

Y detalló cómo se dio su regreso: “Me llamó Román en el 2021 cuando Olympique de Marsella me quiso dar a préstamo y ahí le comenté que quería jugar una temporada en España, pero cuando no me sentí importante en Elche, lo llamé yo para volver. Decidí con el corazón, no pensé ni cómo está el país, ni nada”.

Fuente: La Nación