La explicación de Benedetto tras el penal errado en Bolivia

Darío Benedetto es un gran goleador, pero viene torcido con los penales. Y si bien es cierto que apenas erró 6 de los 23 que pateó con la camiseta de Boca, cinco de ellos fueron en los últimos 9 partidos. Relegado por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, hoy es el tercer centrodelantero en la consideración de Diego Martínez. Y este miércoles, en Potosí, perdió una gran posibilidad desde los once metros, cuando su tiro reventó el travesaño.

“Como delantero me quedo con el penal. Yo sé que hice un buen primer tiempo, pero me voy con mucha bronca. Apenas tocás la pelota, se levanta. Se nota en los cambios de frente y en los centros, que no baja nunca. Quiero convertir, no se me está dando, pero tengo que seguir trabajando”, explicó Pipa tras el partido.

Cuatro de los cinco penales que falló fueron desviados (dos ante Corinthians por la Libertadores 2022, uno contra Talleres de Córdoba por la Liga Profesional 2022 y el de este jueves en Potosí). El que se lo atajó fue José Devecchi, por la Copa de la Liga 2023.

También habló Martínez al respecto de esa jugada que pudo ser determinante: “Le tocó pegar en el travesaño a Darío, el equipo no se resintió, siguió adelante. En el segundo tiempo, lo intentó, quizás por momentos por el cansancio con menos control”.

Pese a la importancia de un estreno internacional, hubo espacio también para una marca registrada que tiene la gestión de Juan Román Riquelme, y que se encarga de remarcar en cada oportunidad. Tres productos de Boca Predio se sumaron a la lista de debutantes en el Xeneize: Milton Delgado (18 años), Iker Zufiaurre (18) y Walter Molas (19).

Fuente: Clarín