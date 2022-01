Lo llaman Sebastián: le hicieron un CV a un perro para que alguien lo adopte

Los refugios y rescatistas de animales ya no saben de qué forma publicar a los perros y gatos que tienen en adopción para que pregunten por ellos.

Son tantos los que tienen en tránsitos o en los caniles esperando encontrar una familia que se les acaban las ideas para convencer que, adoptar es la mejor opción.

El jueves se viralizó en Twitter una particular forma de presentar a un perro que espera una familia para siempre: haciéndole un CV.

Sebastián, un perro de dos años, “es licenciado en dar amor incondicional” se puede leer en el curriculum publicado por Red4Patas.

Aseguran que se recibió el año pasado en la “Universidad Canina de Massachusetts” y que está especializado en jugar con otros perros tras recibir realizar un posgrado por la Universidad Nacional Perruna.

Asimismo, en el currículum se detalla que Sebastián no está buscando “una relación pasajera”, sino alguien que lo quiera “para siempre”.

La imagen fue compartida por @sobredxsis quien expresó: “Le hicieron un cv a un perrito dios que alguien lo adopte o me pongo a llorar”.

Aunque aún no hay una familia confirmada para su adopción desde el refugio aseguran que muchas personas se postularon para serlo.

Captura del CV que le realizaron a Sebastián para buscar alguien que lo adopte.

En primera “persona”: “Soy amigo de todos”

En Instagram, red4patas publicó un mensaje “atribuido” a Sebastián, el perro que está en la búsqueda de alguien que lo adopte.

“Hola a todos! Soy Sebastián, les cuento que estoy en búsqueda activa de familia desde agosto que me rescataron! Sé que la situación actual está un poco complicada, pero realmente NECESITO una familia, que me ame, tanto como yo puedo amar. Ya apliqué en varios puestos y aun nadie me contactó. Nadie se comunicó conmigo ni siquiera para darme la oportunidad de demostrar el perrazo que soy! A ustedes les parece? Sé que no soy muy habilidoso con las redes sociales, pero les pido si pueden ayudarme a compartir mi CV a ver si tengo más suerte entre sus contactos. Me llevo con perros y con gatos. Soy Amigo de todos!! Cualquier cosa pueden contactar a las chicas de @red4patas para pedir referencias mías! Solo pido una familia. Y amor. Es mucho? Creo que no…Bueno… gracias a todos los que me apoyan en esta! Tengo Fe de que pronto se me va a dar… mi tan anhelada familia. Espero leer lindos comentarios!!! Gracias a todos por el apoyo”.

Fuente: Diario Popular e Instagram red4patas