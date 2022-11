Su perro murió y la familia decidió conservar su piel: “Es una alfombra”

Tras la muerte de su amado perro Golden retriever, una familia australiana decidió buscar a un taxidermista para poder conservar su cuerpo, algo que generó gran polémica en las redes sociales.

La empresa Chimera Taxidermy fue la que se encargó del proceso y mostraron los resultados en su cuenta de TikTok, donde explicaron que ellos le ofrecen a sus clientes la posibilidad de embalsamar a sus animales o de conservan su piel. Las fotos y videos del perro se viralizaron rápidamente y no faltó la polémica.

En un primer momento, los usuarios pensaron que se trataba de una alfombra, lo que generó algunas críticas, mientras que otros apoyaron la iniciativa de los familiares.

Ante la gran difusión de las imágenes, la empresa compartió un comunicado en sus redes: “No dejemos que la verdad se interponga en el camino de un buen titular, ¿cierto?. No, no hice una alfombra con la piel del Golden retriever como dicen las noticias. No esperaba que esto se convirtiera en una noticia internacional, así que me gustaría aclarar qué es lo que hago”.

“Algunos eligen solo una porción de piel, otros eligen toda la piel. Algunos prefieren quedarse con el cráneo e incinerar el resto. Unos quieren preservar a su mascota dormida para siempre. Las mascotas que preservo no son ‘alfombras’”, aclararon desde la cuenta @chimerataxidermy.

Fuente: Minuto Uno