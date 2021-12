Tinelli tiró un palito contra Marengo

A pocos días de la gran final de “Showmatch, La Academia” , donde se conocerá el campeón de la temporada 2021, el ritmo “Ritmos urbanos” se llevó puesto a un nuevo participante.

Luego de no alcanzar el puntaje mínimo de 40 puntos, Mario Guerci y Soledad Bayona , Rochi Igarzábal y Gonzalo Gerber, Noelia Marzol y Jony Lazarte, y Agustín Barajas y Loli Ruiz, se disputaron un intenso duelo en la noche de miércoles.

La primera pareja salvada fue la Mario Guerci y Soledad Bayona, y más tarde a Agustín Barajas y Loli Ruiz. De esta manera, Noelia Marzol y Rochi Igarzábal quedaron en manos del público.

Finalmente, con el 62% de los votos, el público eligió a la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte, quien antes tenía como titular a la cantante Ángela Leiva: “La decisión de la gente es que la pareja que sigue en el certamen, lo haga con el 62,1% y la pareja que se va, lo haga con el 37.9%.

Es decisión de la gente que estén entre los 6 mejores y sigan en el certamen, la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte”, anunció el conductor “Gracias a todos. Me llevo dos joyas que son mi bailarín y mi coach y no quiero perderlos nunca porque es una amistad muy hermosa la que se formó. Es un certamen muy difícil, hay que ponerse a ritmo y muchas veces fue muy complicado para mí, pero le puse todo el corazón. Gracias, fue hermoso estar acá. Ojalá se repita”, se despedía la ex Casi Ángeles.

Por último. Marcelo Tinelli aprovechó para tirarle un palito a Roció Marengo, quien denunció que no llegó a la final de “Showmatch, La Academia”, por no haber trabajado con DABOPE, productora fundada por Chato Prada y Fede Hoppe: “Ella (Rochi Igarzábal) Trabaja en DABOPE y se va. Esta creo que no la pudimos manejar”, comentaba en forma sarcástica el conductor.

Fuente: TVPopular1.