Hackearon las cuentas de las redes sociales del ex Puma Bernardo Stortoni

Desconocidos hackearon las claves de acceso a las cuentas de las redes sociales del ex Puma y actual subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca, Bernardo Stortoni.

El hecho de piratería informática fue dado a conocer hoy y confirmado a LA BRÚJULA 24 por el propio damnificado, en la charla que mantuvo con el programa “Nunca es tarde”.

“Cuando me puse al tanto de lo que había pasado, le avisé a mis contactos que no era cierto que hubiera cambiado el número de mi teléfono celular”, dijo “Bere”.

Captura de la publicación que realizó el ex Puma “Bere” Stortoni.

El ex rugbier precisó que constató que le hackearon las cuentas de Instagram y Twitter y que, en las ´próximas horas, estará realizando una denuncia penal en relación con lo ocurrido.

“Hoy a la mañana me llegó un mensaje en Instagram medio raro con un signo de exclamación. Luego, amigos y contactos me empezaron a preguntar si había cambiado el número de teléfono. Dije que no y me dijeron ‘anda un número tuyo diciendo que sos Bernardo, que cambiaste el número y queriendo hacer negocios con dólares y demás’. Por la forma de escribir, era evidente que no era yo. Otro conocido me dijo que un pibe lo estaba llamando desde un 011 comentando que yo había cambiado de número”, relató.

A partir de esas advertencias, ´precisó el funcionario, “busqué alertar en las redes y cuando quiero com´partir una historia en mi perfil, de repente se me cayó el Instagram; me dice que tengo que comprobar la contraseña, cuando pongo la contraseña me dice que es incorrecta y para renovar la contraseña, me pide un tel´éfono para que me llegue un SMS y el número que aparece no es el mío. Le llega a otra persona la nueva contraseña para volver a meterse en mi cuenta de Instagram”, amplió.

“Cuando llegue a casa voy a ver si puedo recuperar algo de eso pero es un garrón”, enfatizó Stortoni.