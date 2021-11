Violencia contra las mujeres: cómo es la tarea de las instituciones bahienses

Se conmemoran hoy 40 años del Día Internacional de No Violencia Contra las Mujeres, fecha en homenaje a las hermanas activistas de República Dominicana, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo (1930-1961). Además se celebrarán los 30 años de la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género. Si bien la celebración del 25N fue oficializada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 17 de diciembre de 1999, lo cierto es que la lucha por erradicar la violencia de género tiene larga data.

EL TRABAJO DE INSTITUCIONES BAHIENSES

La Trabajadora Social Letizia Tamborindeguy forma parte del equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Políticas de Género Zona Sur del Ministerio de Seguridad con asiento en la comisaría de la Mujer de Bahía Blanca, sita en Berutti 664, que acredita 15 años de trabajo. Completan el equipo dos abogados y abordan interdisciplinariamente casos contemplados en dos leyes: la nacional N° 26.485 y la de violencia familiar, de orden provincial, N° 12.569. Las 24 horas se atiende en forma personal o en el (0291) 4558762.

Atienden denuncias de violencia física, psicológica, sexual, económica patrimonial; y casos de violencia familiar, maltrato en la infancia y abuso sexual. La Ley Micaela, de perspectiva de género, forma parte del cuadro normativo en el que se desenvuelve el equipo de trabajo.

“Cualquier persona que se acerque a realizar una denuncia se la escucha, se le toma nota y luego hacemos las derivaciones correspondientes al Juzgado de Familia o alguna de las tres Fiscalías temáticas. Si uno no conoce cómo articulamos cree que no hay denuncias sobre violencia de género”, expresó la profesional en contacto con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Tamborindeguy dijo que “se están visibilizando más los casos en los medios de comunicación, las mujeres se están animando a contar las situaciones que padecen, parecería que ahora hay un gran número de denuncias. Si bien es posible que así sea, y esto tiene mucho que ver con la pandemia y la realidad social, falta de empleo, pérdida de poder adquisitivo y demás, para quienes trabajamos en estas situaciones lamentablemente esto no es una novedad”.

“Estamos todos y todas comprometidos a darle visibilidad y a desnaturalizar situaciones cotidianas que uno no las vive pero sí las ve en la calle”, acotó y aclaró que “es importante decir que no necesariamente se trabaja con las personas que denuncian, ya que también atendemos situaciones que no terminan denunciadas pero si abordadas, derivadas y con seguimiento”.

“Es fundamental que se sepa que se pueden denunciar. Hay todo un mecanismo de instituciones que trabajamos para poder prevenir, acompañar antes y después de una denuncia. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en todo eso”, amplió.

La profesional consideró que hay un trabajo a nivel provincial y local que hace que pueda decir que se está haciendo un trabajo coordinado y aceitado.

LA BASE ESTÁ

“A nosotros nos ha fortalecido a nivel institucional e interinstitucional esto que pasó con la pandemia, que hizo que uno tenga que generar otros canales de comunicación y abordaje, porque hay algo que es real: la mayoría de las situaciones se dan intramuros, en una casa, donde la víctima no tiene testigos de maltratos que ha sufrido”, manifestó la trabajadora social.

Admitió que se está lejos de tener resultados óptimos, pero hay una base fundamental: un marco legal abarcativo.

“El problema no tiene que ver con las leyes. Tenemos muchos avances y ha cambiado el paradigma porque antes se consideraba a la mujer un objeto de sumisión y ahora pasa a ser una persona con derechos. La violencia dejó de ser una cuestión privada que sólo se atiende en algunas instituciones”, indicó.

“Lo que hicimos fue fortalecer a las instituciones, armar estrategias y hay todo un trabajo de coordinación con dirección de género de políticas de la Municipalidad con diferentes organizaciones; eso tratamos de sostenerlo en el tiempo. Hay situaciones que fallan o donde utilizamos todos los recursos y no alcanzan”, aseveró.

UNA ARTICULACIÓN NECESARIA

Acerca de la labor que se despliega en la ciudad, Tamborindeguy afirmó que “se está articulando a nivel provincial y local”.

“Dentro de lo local, las distintas instituciones que conformamos la red interinstitucional de violencia para poder hacer un abordaje más integral y evitar la revictimización de las personas que denuncian”, finalizó.