“Los médicos en pandemia pusieron todo y ahora están quemados”

La denuncia de la mujer que sufrió una picadura de araña durante el transcurso del último fin de semana y que asegura no haber recibido el antídoto correspondiente por parte del Hospital Municipal (luego de pasar por la sala médica de Cerri y antes de ser derivada al Penna) fue contestada en LA BRÚJULA 24 por el jefe del Departamento de Especialidades Clínicas, Pablo Fernández Keller.

“Quiero aclarar que el hospital no estaba de paro, solo que había un faltante de médicos. Respecto al caso de la señora, si bien no pude hablar con ella, no siempre que hay una mordedura de araña requiere suero, porque puede ser peligroso y para eso tiene importancia la evaluación de médico clínico y emergentólogo”, señaló el doctor Fernández Keller, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que “a partir de la amplia difusión que se dio en los medios debido a la ausencia de profesionales, se la derivó al Hospital Penna. Si la paciente requería suero específico para la mordedura de araña se comunicaban con nosotros para suministrárselo o recibir a la paciente”.

“El antídoto se concentra normalmente en un solo hospital. No digo que el caso de la señora no fuera urgente, lo que hay que evaluar es si requería o no suero y no teníamos el personal para definir esta situación particular. No es que el hospital no quiso compartir los frascos de las ampollas, desconozco qué le dijo el colega del Penna a la paciente”, sintetizó, en otro tramo de la entrevista radial.

No obstante, fue tajante: “El suero no es nuestro y si alguien lo requiere de otro nosocomio, se le suministra. El último fin de semana si había un politraumatizado por un accidente, teníamos profesionales para brindar atención, pero cuando es algo clínico, nos excedía la situación. Estamos preocupados para lograr tener un plantel acorde al trabajo que hace el Municipal”.

“Todos los colegas de la guardia que le pusieron el pecho a la pandemia están totalmente desgastados y les es muy difícil, por renuncias y licencias, terminar cubriendo el 100% de los turnos. Esto se profundiza los fines de semana”, agregó Fernández Keller.

Por último, sentenció que “no sé cuánto tiempo más estaremos sin médicos clínicos, porque muchos de los faltantes los cubrimos con colegas nuestros que hacían el reemplazo. Por eso tenemos que estar pensando en cómo hacer la ingeniería para cubrir los días libres sea por licencias o distintas circunstancias”.

“Las dos especialidades más críticas de la guardia son clínicos y emergentólogos. Estamos muy preocupados, tratando de dar una respuesta a nuestros compañeros que pusieron todo y que están quemados”, cerró.