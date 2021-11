Abel Pintos reveló cuáles son sus hobbies cuando no está cantando

Hasta la fecha, Abel Pintos no solo ha demostrado ser un cantante excepcional a efectos de lo que es el talento puro latinoamericano. Siempre armado con su guitarra, el célebre argento ha estado dispuesto a cautivar el oído y el corazón de sus millones de fans. Un apoyo que ha conseguido una frase para refugiarse y congregarse en el clásico e infaltable “Nos vemos en la música”.

No obstante, el whitense no solo se ha caracterizado por ser un cantante excelso. No, de hecho, también se ha destacado por ser uno de los compositores y arreglistas más talentosos de su país, amén que en la región entera es reconocido por su indudable musicalidad. Un aspecto que abarcado casi todo el espectro de lo que se conoce principalmente de él, incluso, más allá de su rol de padre.

Abel ha compartido una publicación en su perfil oficial de Instagram que, lejos de ser ostentosa, demuestra todo lo que realmente ha podido llegar a hacer cuando tiene la agenda ocupada. A pesar de que cada tanto se le ha visto tomar una merecida siesta, muchos se han pregunto qué es aquello que hace que lo deja así de agotado. Una pregunta que, por lo visto, finalmente ha sido contestada.

En el caption de dicha publicación, el intérprete de “Oncemil” dijo lo siguiente: “Este lunes hice un montón de cosas que me gustan mucho”. “Canté, entrené, practiqué yoga, tomé clases de golf, trabajé con listas de temas de festivales que vienen en este año y el verano 2022 y terminé de componer tres arreglos que tengo que entregar esta semana”, expresó brevemente, dejando a todos con los ojos desorbitados.

Asimismo, Abel Pintos también manifestó: “Me siento muy agradecido con Dios y con quienes compartieron conmigo estos momentos. Les deseo el disfrute de lo que hagan cada vez que hagan algo”. Mientras, a un lado, se puede ver un fantástico video que le hicieron en plena clase de golf. Con un atuendo deportivo (con el cual pocas veces se le llega a ver), atinó un tiro de prueba, con una concentrado y goce que, para muchos, ha resultado incluso tan extraño, como fenomenal.

Fuente: El Intra América News.