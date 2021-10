Asegura que agregaron una droga en su bebida: “Tengo anestesiados los dedos”

Ayelén es una joven bahiense que habló con La Brújula 24 sobre la grave experiencia que vivió en los primeros minutos del sábado en el Club Universitario, cuando alguien que estaba en la misma barra -ajeno a la confitería- colocó en su bebida una sustancia que hizo que perdiera la noción del tiempo y el espacio. Pasadas más de 48 horas, tiene inmovilizados parcialmente los dedos de una mano por los efectos que le generó esa ingesta contaminada.

“Ahora estoy más tranquila, por suerte, pero lo del viernes fue muy grave”, inició la charla la joven con el programa “Nunca es tarde”.

“Entré al Club Universitario a eso de las 12 de la noche (del viernes). A las 2 voy a pedir un trago, estaba esperando que me lo dieran; me tocan la espalda, me voy vuelta y era un hombre de unos 35 años, me agarra la mano, lo saqué y volví a darme vuelta. Al lado mío había otro hombre que me habla, no recuerdo bien qué me dice pero me fui. Llegué a la pista de baile, tomé dos tragos y por cuatro horas no me acuerdo absolutamente de nada más. Hasta las 6 no me desperté. Mi novio me dijo que vomité varias veces, balbuceaba, no podía hablar, mis ojos se iban hacia atrás”, afirmó Ayelén.

Dijo que todas sus sospechas apuntan a esas dos personas y al agregado de alguna sustancia en el trago que pidió.

“El vaso estaba en otro lugar de donde tendría que haber estado cuando lo agarré. Siempre tomo alcohol y jamás me pasó algo así”, manifestó.

Ayelén consultó hoy a un médico que descartó la posibilidad de hacer un estudio de laboratorio para identificar la sustancia, ya que trascurrieron 48 horas.

“Me derivaron a un neurólogo porque no puedo agarrar nada con la mano izquierda, tengo como anestesiados los dedos”, explicó.

La joven recordó que el hombre que llegó a hablarle le dijo: “Si querés te invito esto, o te invito otra cosa y nos vamos…”.

Aseguró que realizará la denuncia penal y que tiene “mucho miedo”.

“Hacen este tipo de cosas para agarrarte y que no puedas moverte. El comisario me dijo que es un grupo grande de hombres que está metido en el secuestro de chicas”, indicó.