El abogado de Rossi despegó a su cliente: “Solo le alquilaba el quincho al Mendocino”

El defensor del abogado narco Fabián Rossi, Juan Ignacio Vitalini, aseguró en contacto con el periodista Germán Sasso que “esta declaración es un manotazo de ahogado, fue algo guionado”.

“Escuché al doctor Long en la radio, que dijo que era una declaración muy periférica y coincido, en el vehículo que aparece en la filmación aparece Mejuto. Esto es claramente un manotazo de ahogado. ¿Después de todo eso te quedás en el domicilio, hacés todo el recorrido en el auto solo y no te vas a escapar?”, se preguntó el profesional.

Y agregó: “Está muy guionada esa declaración y este muchacho, mientras estaban alojados en la DDI, se lo llevaron a la Federal, estuvo alojado ahí y cuando salió tenía la declaración. Son cosas muy extrañas, sospechosamente se lo llevan, hacen un allanamiento y a los dos días sale con esta declaración. Hay otra causa nueva que se formó por el testimonio de un testigo encubierto que evidentemente es Mejuto, a mi criterio ha sido beneficiado con esta situación”.

“No da muchos datos, seguramente haya hablado también en el fuero federal”, comentó Vitalini.

Y respecto de su defendido, indicó. “Pidió declarar desde el primer momento de su detención, algo deja entrever Mejuto en su declaración, de que Rossi estaba en su casa con su hermana y una chica mirando televisión. Habrá que ver qué declara la hermana, si ahí hubieran ocurrido los dichos como dice Mejuto se habrían escuchado disparos, habrían salido los vecinos”.

“No sabemos cómo pasó, como no lo escuchó nadie. La hermana de Rossi estaba ahí y no escuchó nada, Rossi estaba con una señorita y tampoco escuchó. Con su vida privada puede hacer lo que quiera Rossi, pero acá Mejuto estuvo cuatro horas declarando con un librito con anotaciones, esa declaración no fue espontánea, fue guionada”, aseveró.

“Rossi tiene un antecedente narco que lo condena, pero hoy por hoy no tengo comprobado nada. Él había denunciado a dos personas y por eso también había policía en su casa. Lo amenazaban porque al mendocino le habían ‘mejicaneado’ medio kilo de droga”.

“El mendocino le facilitaba droga a Rossi, que aportaba las instalaciones de su vivienda. También compraban y vendían autos, eso se puede ver en las cámaras del vecino de enfrente. Él consumía y la permutaba por el quincho”, señaló Vitalini.