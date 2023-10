“Yo me alejé de la pelea, no soy el del video y no tenía esa ropa”

Valentino Zickert, uno de los señalados como partícipe del violento ataque a patadas contra un joven consumado el 24 de septiembre en el ingreso al Club Universitario, habló con La Brújula 24 y negó su intervención en el hecho. Alex Müller, el otro acusado, se excusó de ser entrevistado pero no descarta hacerlo a futuro, según dijo un familiar cercano. Lo cierto es que al momento no recae sobre los nombrados una acusación formal.

Más allá de la defensa en este derecho a réplica, los investigadores procuran identificar a todos los protagonistas -incluyendo los que aparecen en el video- de la agresión que sufrió Jesús Regueira, quien sigue internado con lesiones en el tabique y otras partes del cuerpo.

“En ningún momento soy el del video. Eso quiero dejarlo bien en claro porque como que afirman por todos lados que soy yo, y en ningún momento aparezco en ese video. No soy ninguna de las dos personas que dan patadas. Tengo pruebas de un video de esa noche que hice dentro del Club con fecha y hora y se ve que tengo otro tipo de ropa. La policía encontró una campera rosa en mi casa y pusieron en todos lados que fui yo y tengo pruebas de mi inocencia. Ayer me presenté en la comisaría Segunda, que fue la que me allanó; me mandaron a fiscalía y de ahí a la defensoría. Ahí hablé con un abogado, le mostré las pruebas y me dijo que el día que me citen a declarar, si es que me citan…”, expresó a “Nunca es tarde”, con la conducción de Emanuel Olaya.

Captura del video donde se difundió el feroz ataque.

“Quiero limpiar mi nombre porque no puedo ni salir a la calle y estoy recibiendo amenazas por las redes sociales de perfiles truchos”, afirmó y agregó que desconoce porqué motivo lo involucraron. “Tenía puesto otro buzo cuando ocurrió la pelea y en el allanamiento buscaban un pantalón negro y no encontraron. Se llevaron unas zapatillas negras con la suela blanca”, dijo en relación con los operativos realizados en la tarde del martes.

“En el momento de la pelea yo me alejé. De hecho ni aparezco en el video. Tengo pruebas en video por el que puedo demostrar que yo estaba vestido con otra ropa”, completó, aclarando que conoce tanto al otro presunto agresor como a la víctima y que jamás tuvo problemas con nadie. “No tengo ni la menor idea porqué dicen que fui yo”, agregó.