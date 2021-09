Marengo rompe el silencio: “Hay que arreglar ciertas cosas, pero por ahora sigo en pareja”

Luego de las especulaciones y los rumores de separación que surgieron después de que Rocío Marengo sorprendiera en La Academia con un fuerte descargo contra su novio, Eduardo Fort, por no ir a apoyarla al programa; la participante dio detalles de su situación sentimental actual.

Indagada por Ángel de Brito en vivo, Marengo se sinceró ante las cámaras: “No estoy separada. Eso es algo que calculan ellos”, lanzó, sobre las noticias que lanzaron algunos medios y periodistas.

“Yo contesté los mensajes y no decía ni ‘blanco’ ni ‘negro’ porque no es momento para hablar. Obviamente que no estoy en el mejor momento. Estoy transitando una etapa que cualquier pareja la puede pasar cuando tenés que arreglar ciertas cosas que no cierran”, agregó.

“Creo que es el momento de hablar de eso y no estoy para hablar con ningún periodista porque es mi problema”, insistió. Y una vez más el jurado intervino: “Pero, ¿seguís en pareja entonces?”, consultó nuevamente. A lo que Rocío cerró: “Por ahora sí”.