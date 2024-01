Las románticas vacaciones de Rocío Marengo y Eduardo Fort en Las Vegas

“Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas”, dice el popular refrán sobre la ciudad que nunca se apaga y en la que hay todo tipo de atracciones para recorrer y disfrutar.

Y justamente fue ese destino el que eligieron Rocío Marengo y Eduardo Fort para disfrutar de unas románticas y divertidas vacaciones. Así lo reflejó ella en sus redes sociales, ya en las últimas horas compartió fotos y videos de su aventura.

Primero, compartió una selfie que ambos se tomaron en el aeropuerto. De fondo se ve la pantalla con el destino, y los datos de vuelo, el número, el horario y la puerta de embarque. Allí, la actriz luce lentes de sol –probablemente para intentar pasar inadvertida-, también lleva un buzo blanco y una campera puffer color verde. Es que por estos días hay una ola polar que azota a los Estados Unidos y viajó preparada para ello.

A su lado se encuentra su pareja, quien sonríe a cámara con un buzo negro de una reconocida escudería de autos de carrera y que lo combinó con su campera negra. El domingo está por terminar y su viaje, por comenzar. A dicha selfie, Rocío le agregó un gif con un avión en movimiento formando un corazón.

En la siguiente Historia de Instagram –red social en la que tiene casi un millón de seguidores-, grabó un video desde el sector en el que se esperan las valijas en el aeropuerto. “Welcome to Las Vegas” (“Bienvenidos a Las vegas”), se lee en el piso del mismo, mientras gente de todo el mundo recorre con su equipaje en mano. Junto a esas imágenes, además, agregó el emoji de un mazo de cartas, ya que la ciudad es reconocida por sus grandes casinos y mesas de apuestas.

Luego, mostró la vista y las instalaciones del exclusivo hotel en el que se hospedan durante sus días libres. Y usó como fondo musical el tema “La_Original.mp3″, de Emilia Mernes y Tini Stoessel. Luego, la pareja volvió a posar pero esta vez para una foto que le tomó otra persona. Ya no es en modo selfie y se los ve a ellos de cuerpo entero, en una terraza y de espaldas a una cascada. Junto a la ubicación –la del hotel-, Rocío agregó un corazón blanco.

La pareja tiene por costumbre a viajar seguido a los Estados Unidos. Por caso, años anteriores han compartido vacaciones con los hijos del empresario -frutos de su relación anterior con Karina Antoniali- y con los mellizos Marta y Felipe -hijos del recordado Ricardo Fort-, que suelen estar acompañados por su niñera Marisa, y el abogado de la familia, César Carozza; y también con sus otros sobrinos, hijos de Jorge Fort, quien cultiva un extremo bajo perfil mediático, alejado totalmente de la prensa y enfocado a su trabajo en la fábrica de chocolates.

En esta oportunidad, Rocío y Eduardo decidieron compartir un romántico viaje los dos solos y así disfrutar de la pareja. En tanto, meses atrás se habían instalado en Miami, en donde recibieron la visita de amigos y familiares.

Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan 11 años de amor: los primeros seis los vivieron dentro de la clandestinidad, y fue en 2019 cuando la actriz decidió blanquearlo públicamente. Desde entonces, hubo crisis y peleas mediáticas que pusieron en jaque a la relación que siempre logró salir adelante ya que ambos decidieron darse nuevas oportunidades frente a las adversidades.

Dos años atrás, en 2022, la actriz intentó ser madre a través de un tratamiento que no dio resultado y así lo relataba a través de sus redes sociales: “Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez: no hay bebé en camino. Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo… ¡No hay que bajar los brazos!. Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”.

Anteriormente, la actriz había contado que se trataba de un proyecto individual, del que no formaba parte su pareja Eduardo Fort, quien ya es padre de Macarena, Angelina y Prieto. “Lo amo, a esta altura de la vida uno ya conoce a la otra persona y se entiende, se elige. Sé que yo tengo un segundo lugar porque él tiene hijos. Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa. Estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mí con mi proyecto y afrontó este camino. Entiendo que si soy mamá, Edu estaría al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado”, indicó por ese entonces Rocío Marengo y no volvió a referirse al tema.

