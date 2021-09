Investigan a funcionarios públicos que visitaban la casa del abogado Rossi

Hay una guerra narco cuyo campo de batalla es ni más ni menos que la ciudad de Bahía Blanca. Y eso, por estas horas, tiene muy preocupados a varios personajes “importantes” entre los que se destacan funcionarios públicos que frecuentaban la casa de uno de los detenidos ayer en el barrio Patagonia.

Según pudo averiguar LA BRÚJULA 24, la figura del abogado Fabián Rossi, uno de los apresados luego de la feroz persecución llevada adelante por agentes policiales –eran acompañados por el fiscal Jorge Viego– podría ser la clave. Mientras tanto, la Justicia Federal reclama quedarse con la investigación por la ruta de la droga.

Este es el auto que se retiró del lugar donde ejecutaron hace dos semanas al Mendocino. Se logró establecer la patente y se comprobó que en estos días lo "enfriaban" en la casa del abogado Rossi en el Patagonia. pic.twitter.com/rcAbD9x4bu — Germán Sasso (@SassoGerman) September 17, 2021

Primero, para entender lo ocurrido ayer, la vocera del Ministerio Público Fiscal, Jésica Rípodas, contó que “luego de que se conociera la muerte de Romero Miranda –crimen narco ocurrido la semana pasada-, la Fiscalía empezó con una serie de investigaciones para dar con los autores de ese hecho. Y en ese marco se encontraba el análisis de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas”.

En la casa de Rossi se encontraron pertenecias del Mendocino. — Germán Sasso (@SassoGerman) September 17, 2021

“Lo que se hace usualmente es ir al revés de cómo se dieron los hechos. Se inició por las cámaras que estaban en inmediaciones de donde se halló el cuerpo, pero luego se hizo un trabajo que fue para atrás. Fue así que una de las últimas que se obtuvo se hallaba sobre la calle Tres Sargentos al 4100, donde se vio la camioneta de Romero Miranda, haciendo un recorrido por varios sectores y seguida siempre por un Volkswagen UP color blanco”, señaló.

El fiscal Jorge Viego estaba en el auto junto a los policias que persiguieron el auto de uno de los narcos. — Germán Sasso (@SassoGerman) September 17, 2021

“Este auto fue encontrado en un domicilio particular y ante esta situación se iba a solicitar un allanamiento. Cuando estaban requiriendo el apoyo ven que el rodado sale con una persona y para no perderlos de vista lo siguen. En un momento determinado, cuando el conductor se da cuenta de que lo seguían, un policía le dio la voz de alto y le pidió que descendiera, pero éste no acató la orden y empezó como a buscar algo adentro del rodado”, explicó.

Y siguió: “Teniendo en cuenta que todo esto se relacionaba con la muerte de Romero Miranda, era posible entender que estaba buscando algún tipo de arma. Ahí empieza a huir en reversa, había mucha gente en las inmediaciones. Y además comenzó a zigzaguear, por lo que se produjeron disparos tendientes a que frenara su marcha”.

“Pero con los movimientos que realizaba, se supone que ahí se dan los impactos sobre el chico que pasaba caminando. Luego se produce el regreso a la vivienda inicial, de donde había salido, y finalmente ahí es donde llegan los efectivos policiales para completar lo que se había pedido en un primer momento”, apuntó.

Finalmente, además de Rossi, estaban Juan Mejuto (37) Miguel Facundo Gurriel (25) –este último se lo detuvo, pero luego fue liberado-. Rossi y Mejuto, en tanto, estarían implicados en el crimen narco de Romero Miranda, del cual el abogado sería el ideólogo. Ambos van a declarar en el transcurso del día domingo.

Es importante destacar que en dicho domicilio, además, se incautaron varios elementos que son de importancia para la causa, por ejemplo el DNI de Romero Miranda, anillos de oro que usaba el fallecido y se hallaron manchas de sangre en el sector del quincho. Eso hace suponer que allí podría haberse concretado el homicidio. También secuestraron armas de fuego y armas blancas.