Puntaltense viajó a votar y no volvió: “Divagaba la última vez que habló con su hija”

Juan Raúl Bauer tiene 69 años y lleva varios días desaparecido, lo que determinó que la Policía de distintas jurisdicciones de la Provincia estén en alerta. Lo último que se supo de él es que iba a viajar desde Punta Alta a América para votar y se perdió todo tipo de rastro.

El comisario Agustín Gerbaldo, de Coronel Rosales, explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 que “durante la tarde del lunes se hizo presente su hija, manifestando que su padre había tenido comunicación el sábado por la noche, momento en el que le avisaba que al día siguiente iba a viajar temprano a América, partido de Rivadavia, para votar”.

Gerbaldo afirmó que “la última vez que ella habló con Juan fue a última hora del domingo, pero refirió que no lo había escuchado bien, se contradecía y divagaba. Luego volvió a llamarlo, pero el teléfono dio apagado. Se mantuvo comunicación con la Policía de América y se confirmó que no votó, incluso se supo que no estuvo con sus familiares que viven allí”.

“Estamos transitando por la supuesta ruta que pudo haber tomado con su auto, abriendo el abanico y pidiendo las cámaras de seguridad de los municipios. No sabemos qué camino tomó. Si fue por la 33 sería el trayecto más corto. Los familiares nos manifestaron cuando iba a América que solía parar en Sierra de la Ventana a tomar unos mates”, resaltó el funcionario policial, en otro segmento de la entrevista con Germán Sasso.

El propio comisario aseguró que el hombre –según dichos de su familia– no tomaba ninguna medicación, ni presentaba ninguna afección de salud preexistente: “Bauer se moviliza en un Volkswagen Gol de color verde, patente DBK 179”, y añadió que están esperando datos de las empresas telefónicas para conocer dónde impactó la señal de su celular por última vez.

“En Tornquist nos informaron que no pasó por allí, a partir de lo que surge de los datos de la lectora de patentes”, cerró, ampliando que cuando habló por última vez con su hija mencionó que su padre (fue personal civil de la Base Naval Puerto Belgrano), en la última comunicación que mantuvo aquel domingo por la noche, le dijo que “estaba cerca de una guarnición”.

Por último, señalaron que usa anteojos, es de contextura delgada, 1,73 metros de estatura, cutis oscuro, cabellos cortos y llevaba consigo una muda de ropa. La policía solicitó que cualquier dato que permita dar con el paradero del hombre se informe en la Estación Comunal de Coronel Rosales (02932- 421444), o al 911.