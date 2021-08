Diego Maurizi: “Estamos viendo un descenso muy significativo de casos”

Diego Maurizi, jefe de infectología del Hospital Municipal, habló con LA BRÚJULA 24 sobre la disminución de casos de coronavirus en Bahía Blanca.

El profesional también se refirió al paulatino incremento de la presencialidad en las escuelas que anunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“Estamos viendo un descenso muy significativo de casos, no solamente los que se diagnostican diariamente sino en el desahogo en los hospitales. Me parece bien que gracias a que seguimos usando el barbijo, que nos estamos vacunando como corresponde, estamos teniendo este resultado y es posible que la variante Delta no genere tanto impacto por estos lugares”, expresó Maurizi en el programa “En buenas manos”.