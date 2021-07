Plan Qunita: la Justicia sobreseyó a todos los imputados

El Tribunal Oral Federal N° 1, que debía juzgar a 18 procesados por supuestos delitos en el llamado "Plan Qunita", de provisión de kits para recién nacidos sobreseyó a todos los acusados, al hacer lugar a un pedido fiscal por inexistencia de delito.

La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios kirchneristas como Aníbal Fernández, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak -estos dos últimos actuales autoridades de Salud bonaerenses-, entre otros y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, a favor hacer lugar a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito.

Esta decisión se tomó a raíz de una pericia ordenada en la llamada "instrucción suplementaria" preparatoria del juicio oral que dio como resultado que no hubo perjuicio para el Estado Nacional.

La fiscalía "entendió que la nueva prueba incorporada a la causa" permitía "descartar que la Licitación Pública Nacional nº 4/2015 hubiera generado un perjuicio económico al Estado Nacional, como así también que el procedimiento licitatorio hubiera estado direccionado en favor de las empresas adjudicatarias", recordó el Tribunal en su fallo al que tuvo acceso Télam.

Además, la fiscal mencionó que, si esos peritajes técnicos y contables que ordenó el Tribunal Oral se hubiesen realizado durante la investigación del caso, éste no habría llegado a etapa de juicio.

La causa se abrió a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña y fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano. Los imputados fueron procesados en base a precios informados por Ocaña en su denuncia, luego de comprar por separado los elementos del kit.

"Sin embargo, tanto el peritaje contable como el técnico resultan contestes en que el conjunto de elementos adquirido por la denunciante no es comparable con el kit Qunita", sostuvo la fiscal al pedir los sobreseimientos y la no realización del juicio. Baigún concluyó que los valores obtenidos no reflejaron la existencia de sobreprecios en el marco de la licitación.

Fuente: Diario Popular