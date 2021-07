Sergio Priseajniuc se aleja de Sansinena para realizarse estudios médicos

Sergio Priseajniuc, actual entrenador de Sansinena, confirmó este mediodía que viajará rumbo a Rosario para realizarse diversos controles médicos, por lo que el plantel superior que participa en el torneo Federal A será dirigido interinamente por Ricardo "Caito" Flores.

El DT se juntó esta mañana con el presidente de la entidad cerrense, Dámaso Larraburu, y juntos acordaron que el entrenador podrá ausentarse durante unos 20 días para someterse a un chequeo general relacionado con la enfermedad que lo tuvo a maltraer hace ya algunos años, mientras dirigía a Villa Mitre.

"Necesito hacerme los controles de rutina. Teníamos previsto que el torneo Federal se tome un receso durante estos meses de invierno, pero finalmente no sucedió por la pandemia. Mi prioridad es la salud, por lo que me junté con el presidente la respuesta que recibí es que me vaya tranquilo, que el club establecería un interinato hasta que yo pueda regresar, siempre y cuando cuente con el visto bueno por parte de los médicos", mencionó en comunicación con El Deportivo 24.

Priseajniuc aclaró que se siente en óptimas condiciones de salud, pero que la recomendación médica es que se realice diferentes evaluaciones cada aproximadamente seis meses.

"Me siento muy bien, pero las células no avisan y para colmo vengo atrasado con los controles", expresó. "Ojalá salga todo bien para poder volver después de estos 20 días. Somos optimistas, tenemos fe y creemos que todo saldrá bien. La posibilidad del retorno es concreta, aunque si esto se demora mucho más, volveremos a hablar y tomaremos otra determinación", acotó.

Sansinena enfrentará este domingo a Ferro de General Pico (desde las 15), mientras que sus próximos rivales serán Ciudad de Bolívar y Juventud Unida de San Luis.