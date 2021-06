El drama de una bahiense: su mamá sufre ELA y PAMI se niega a brindarle un medicamento

Georgina está desesperada. La impotencia la invade, porque ya transitó por todos los caminos posibles, pero hasta ahora, se encontró siempre con trabas. Su mamá, Sonia, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a principios de abril. El especialista que la atiende recomendó un tratamiento con riluzol, un medicamento que ralentiza el deterioro cognitivo. Sin embargo, y según comentó, PAMI se niega a aprobarle la receta ya que sostiene que la mencionada droga "no es efectiva".

"PAMI me dice que esta medicación no tuvo efectos positivos en pacientes con esta enfermedad. Mientras tanto, a medida que el tiempo pasa, la enfermedad sigue avanzando y mi mamá pierde funciones que no volverá a recuperar", se quejó la mujer en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Georgina mencionó que el medicamento, que tiene un valor cercano a los 56 mil pesos, fue recetado por el reconocido neurólogo local Ramiro Linares y que además, es la droga con la que tratan a al senador Esteban Bullirich.

"No entiendo por qué me lo niegan. La última que me queda es el recurso de amparo, el tema es el tiempo. Pero ya agotamos todos los medios. Al principio nos dijeron que faltaba un estudio, pero ahora que ya lo tenemos listo, me contestan que el medicamento no es efectivo", dijo.

Ante este inconveniente, Georgina recurrió a la solidaridad de los bahienses para saber si alguien cuenta con algún dato o con este medicamento para poder asistir a su mamá. Por cualquier colaboración, comunicarse con el 291 4383076