Estafa bancaria: una jubilada denuncia que le robaron 20 mil pesos de la cuenta

Silvia Bergamini, se convirtió en una nueva víctima de las estafas bancarias, que han aumentado exponencialmente este último tiempo. La mujer denuncia que le sustrajeron de su cuenta 20 mil pesos de la jubilación, en dos transferencias que fueron enviadas a una cuenta “fantasma”.

“Soy jubilada de la Municipalidad por lo tanto los haberes los depositan en el Banco Provincia. El día 3 de mayo tuve que extraer 20 mil pesos por una compra que necesitaba y ahí vi que decía que había una transferencia por 10 mil y yo no había hecho eso. Miré un poco más y el día 28 de abril había pasado lo mismo”, le indicó la damnificada a la redacción de LA BRÚJULA 24.

Y explicó: “Quise abrir mi Homebanking y lo tenía bloqueado. Hice todos los trámites, logré desbloquearlo y ahí vi una serie de números y letras que no coinciden con ninguna razón social ni persona”.

A pesar de los reclamos, el banco aún no pudo ofrecerle una solución. “Me empezaron a preguntar si había prestado la tarjeta y un poco me molesté, ni mi hija sabe el número de contraseña que tengo. No le di ningún dato a nadie por teléfono, nada”, aseguró Silvia.

“Están devolviendo dinero desde el mes de septiembre me dijeron, a una señora también la estafaron con más de 50 mil pesos. Yo no tengo la culpa, está demostrado que no hice nada. Me tocó a mí como le está pasando a mucha gente”, concluyó.