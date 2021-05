Jorge Asis: "El atentado en Bahía Blanca pone a la Argentina en una zona inquietante"

El reconocido analista político Jorge "Turco" Asís decidió volcar el editorial que habitualmente realiza en el programa de Luis Novaresio a lo ocurrido el pasado martes en el local partidario de La Cámpora en nuestra ciudad, el cual fue atacado por un explosivo de fabricación casera.

"Hubo una bomba que explotó en un local de La Cámpora ubicado en Bahía Blanca que los fanáticos anti kirchneristas califican como auto atentado", inició y agregó: "Ese hecho provoca que la Argentina ingrese en una zona inquietante. Fue un caño profesional, a distancia, con un sistema eléctrico bastante sofisticado. Un grupo de elite, de Inteligencia, de los viejos de la AFI, hoy convertida casi una ONG, son los encargados de esta investigación. Las hipótesis que se manejan son también inquietantes porque se mezcla el delirio con las operaciones de inteligencia que tienen que ver con los últimos tramos de la historia política nacional", señaló.

Y mostró su preocupación porque este nivel de violencia escale mucho más: "En un contexto tan fragmentado, con tanta división, con una exasperación política bastante notable y sin un diálogo sensato entre el oficialismo y la oposición, esto es un tema para ponerlo en el tapete", sostuvo. También, le llamó la atención de que el hecho no tuviera la repercusión que se merece y criticó a los medios: "En la comunicación, no todo es vacunas y restricciones", tiró.

Por otro lado, opinó sobre las controversiales declaraciones de la presidente del PRO, Patricia Bullrich, una de las principales apuntadas por el kirchnerismo sobre el ataque en Bahía Blanca, quien denunció un presunto pedido de coimas por parte del Gobierno Nacional a Pfizer por la vacuna contra el COVID-19:

"Si falta o no falta Pfizer, quién es el responsable, todo eso ya está. Patricia Bullrich irrumpe en un momento sensible de la interna de Juntos por el Cambio".

A su vez, también dio detalles sobre cómo se van posicionando los candidatos de la principal fuerza opositora: "En 2021 se decide el poder de 2023. Horacio Rodríguez Larreta va a ir en conjunto con María Eugenia Vidal, enfrentando a Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Macri ya no tiene pensadores con perversidad y lucidez para la construcción de la política. No está Marcos Peña, Jaime Durán Barba, Emilio Monzó. Bullrich, si no continua el camino de las zarpadas, va a ser candidata en Capital Federal. Diego Santilli va a ir a la provincia de Buenos Aires y va a ser el primero. Carrió va a ser la dos y el que está en un momento de decisión es Facundo Manes. Todavía no lo tiene definido", cerró.

(Fuente: Urgente24)