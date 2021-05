Berni: "A esta cuarentena le falta por lo menos una semana más"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reclamó que el confinamiento sea más extenso para poder tener mejores resultados. Consideró que para que las medidas sean efectivas haría falta "por lo menos una semana más" de restricción fuerte".

“Hace tiempo que venimos insistiendo en que el sistema de salud está totalmente estresado, que en la Capital colapsó el sistema de atención privado y eso fue una alarma muy importante, algunos la vieron y otros se hicieron los distraídos”, señaló el ministro este domingo, con una crítica encubierta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

En una entrevista con radio Rivadavia, y consultado sobre si serán suficientes los nueve días de aislamiento estricto que dispuso el presidente Alberto Fernández, Berni respondió: "Creo que no, se necesita una cuarentena equivalente a tres períodos de incubación y estaríamos de no menos de 15 o 16 días".

“Nadie tiene una fórmula matemática o un algoritmo que pueda predecir qué es lo que va a suceder”, consideró el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, en referencia a que las nuevas medidas tomadas ante la segunda ola de coronavirus eran necesarias “para darle un respiro al sistema” de salud.

Berni sostuvo que con los nueve días de aislamiento “los casos van a bajar, pero cuando uno planifica una operación no solo tiene que llegar al éxito sino también consolidarlo”. En ese sentido, indicó: "No vamos a consolidar la baja por más que al otro fin de semana hagamos un parate de dos días. Me parece que a esta cuarentena le falta por lo menos una semana más".

Además, el ministro se refirió a las diferencias entre el gobierno nacional y bonaerense con la gestión porteña. “Hace tres semanas que se está discutiendo si las clases contagian o no y mientras tanto se duplicaron las muertes y se alcanzó un promedio de 35 mil casos diarios”, remarcó.

En esa línea, sostuvo que “en la medida que van aumentando (los casos de coronavirus) cuesta mucho más bajarlos con medidas restrictivas” y afirmó que “el problema es que los recursos humanos están agotados”.

“Desde que comenzó la pandemia se han utilizado términos bélicos para tratar de simplificar la situación que estamos viviendo y hay una patología fundamental a la hora de decidir la suerte de una batalla que se llama fatiga de combate. Por esa situación está pasando el sistema médico”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista el ministro bonaerense reconoció: “Seguramente algo mal estamos haciendo o hemos hecho y eso empezó a disparar los casos, y eso era prácticamente inevitable pero sí era evitable el tema de (la tensión en) las reservas de camas y de los equipos de salud, además de las económicas”.

Sergio Berni junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza

Por último, tal como señala el portal Infobae, Berni admitió que “la sociedad está agotada” por la cuarentena, pero reconoció que “no hay otra salida”. “No hay alternativa. El número de contagios y fallecidos aumenta y es cada vez más difícil bajarlo”, aseguró.