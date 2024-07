Apareció un nuevo video del ritual de iniciación en el que quemaron con cal viva a soldados

Un nuevo video reveló el momento exacto en que los soldados del Ejército de Córdoba fueron sometidos a un ritual de iniciación el pasado 17 de mayo en el predio conocido como “La Mezquita”, ubicado frente al Regimiento de Infantería de Paracaidistas N°14 del Ejército Argentino. La secuencia dura apenas 27 segundos, pero es suficiente para capturar las rápidas reacciones de los jóvenes ante la cal viva.

👉 CÓRDOBA: se conoció un nuevo video donde 35 soldados del Ejército Argentino sufrieron graves lesiones tras ser quemados con cal viva en un bautismo.#noticias #Argentina pic.twitter.com/YUp3bLnBIT — Enterate Noticias (@EnterateNoti) July 3, 2024

En las imágenes, se escucha a los instructores gritar “Paracaidista”, a lo que los recién egresados debían responder “siempre” en voz alta. Fue en ese instante cuando les arrojaron la supuesta harina, que en realidad resultó ser cal viva, causando quemaduras internas y externas en esófago, pulmones, estómago, ojos y vías respiratorias.

Los 35 soldados formados en grupos comenzaron a sentir inmediatamente las terribles consecuencias de la cal en sus rostros y cuerpos. Gritos de desesperación, cierre de ojos, tos y gestos de dolor marcaron los segundos posteriores al incidente, según se observa en el video. Lo que comenzó como un festejo se convirtió rápidamente en un sufrimiento constante que empeoró a lo largo del día.

Uno de los soldados, víctima de este brutal bautismo, relató: “Nos hicieron formar uno al lado del otro. Había un poco de viento y, cuando comenzaron a tirar la supuesta harina, noté que el polvo era diferente, más espeso. No era harina, era cal. Cuando me entró en la boca, mi cuerpo reaccionó rápido. Tenía cal en la cara y me empezó a quemar todo: los ojos, la nariz y la boca”.

Los instructores, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentaron remediar el daño haciendo que los soldados se lavaran la cara y enjuagaran la boca con agua, lo que empeoró las quemaduras debido a la reacción de la cal con el agua. Fueron llevados a Sanidad, donde les intentaron retirar la sustancia con algodón, pero no contaban con el material adecuado para tratarlos en ese momento.

Tras el incidente, los soldados comenzaron a ser amedrentados por miembros de alto rango del Ejército, buscando silenciar el tema para no “manchar” el nombre del regimiento. Sin embargo, los hechos están siendo investigados por el fiscal federal Carlos María Casas Nóblega. El teniente coronel Exequiel Poma, el mayor Eduardo Paván y el cabo primero Mario Ortega fueron imputados por “abuso de autoridad” y “lesiones leves”.

El soldado entrevistado agregó que, en un intento de manipular sus declaraciones, el mayor Paván les hizo declarar durante horas en el regimiento, pero omitió detalles cruciales en los documentos oficiales.

Desde julio de 2022, los rituales de iniciación están prohibidos tras la muerte del soldado Matías Chirino en Paso de los Libres. No obstante, este caso demuestra que dichas prácticas peligrosas aún persisten en el Ejército Argentino.

Con información de Infobae