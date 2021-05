Cuáles son las opciones de River para el partido de la Copa Libertadores

Por estas horas, todo es preocupación e incertidumbre en River. Hasta el momento, 20 futbolistas del primer equipo del Millonario y tres de la reserva dieron positivo en coronavirus. De esta manera, a Marcelo Gallardo se le complica para armar el 11 titular para recibir el miércoles a Independiente Santa Fe, por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

Entre lesiones y contagios, el DT solo cuenta con 10 jugadores disponibles. Así, desde el cuerpo técnico analizan alternativas para hacer frente a esta situación adversa.

Si bien en algún momento se especuló con que el conjunto de Núñez no se presentara al cotejo, es una posibilidad que en estos momentos no corre: la Conmebol especifica en el reglamento que aquel equipo que no asista a disputar un encuentro (salvo por fuerzas mayores), quedará eliminado de la competencia.

Es decir que River saldrá al estadio Monumental con lo que tenga disponible. De todas formas, maneja variantes para al menos completar el 11 inicial. Una de ellas es incluir a Enzo Pérez -con lesión muscular-, al menos como arquero (teniendo en cuenta que los cuatro guardametas inscriptos en la lista de buena fe están infectados). Javier Pinola también se postuló para jugar, pero aún no tiene el alta médica de su doble fractura del brazo de derecho.

El martes, la dirigencia podría solicitar también la inclusión a la lista del arquero juvenil de la reserva, Alan Leonardo Díaz, quien el domingo atajó en la Bombonera en la derrota por penales ante Boca. El pedido del club de Núñez se basa en la excepcionalidad del caso y del puesto a cubrir, y en la interpretación del reglamento que habla de posibilidad de cambios en las lesiones que pueden sufrir los arqueros.

Una última variante -aunque muy poco probable- para el Millonario sería disputar el encuentro con el mínimo de jugadores que indica el reglamento (siete) y que uno de ellos “se lesionara” luego del inicio del mismo. Así, perdería por “walkover” (3-0), pero no sufriría sanciones.

Los 21 contagios de coronavirus en River

Luego de afrontar el Superclásico ante Boca con un equipo alternativo, el lunes se conocieron seis nuevos casos positivos entre los futbolistas de River. Se trata de Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán, Fabián Londoño y Tomás Galván, que se suman a Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli, Franco Armani, Santiago Simón, Benjamín Rollheiser, Agustín Palavecino y Matías Suárez. Además, hay cuatro integrantes del cuerpo técnico contagiados y otros dos jugadores de reserva.

Fuente: TN