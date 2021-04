"Él siempre tuvo una doble vida", aseguró la ex de Horacio Cabak

La periodista Laura Ubfal habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 del resonante "caso Cabak".

Primero, la especialista en temas del mundo del espectáculo se refirió a los dichos públicos de Verónica Soldato, ex mujer del conductor, quien lo acusó de haber tenido siempre "una doble vida".

"No me voy a arreglar con Horacio, acá él tuvo todo y eligió eso, ya se me pasará la angustia pero yo me valoro....él siempre tuvo una doble vida“, le dijo Soldato a Ángel de Brito, el único periodista que tuvo la verdad sobre las infidelidades del panelista.

“Yo quise que se supiera esto para no quedarme con angustia”, siguió diciendo Vero, “pero si no él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí, es él el que trajo toda la basura a la familia, que se saque la careta y explique que pasó, no lo odio, pero lo que más me preocupa son los chicos”.

Al respecto, en diálogo con el programa "Vive cada día", Ubfal señaló que "ella llegó a un límite de angustia, hoy está muy preocupada por los hijos. Le pide -a Cabak- que se saque la careta, la verdad que es una vergüenza pública".

Y agregó: "ahora hay que ver como se desarrolla todo, capaz que esto le termina dando más trabajo a él. Uno cuando abre las puertas de su casa tiene que estar dispuesto a lo que venga"