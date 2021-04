La columna de la Ubfal: el arrasador presente del exitoso Doctor Milagro

En su habitual columna del espectáculo, la conocida periodista capitalina Laura Ubfal desarrolló las principales noticias del mundo de la farándula, con novedades de la pantalla chica, que sigue subiendo la temperatura.

Aquí, un resumen de los temas salientes

"Telefé Noticias y Telenoche tuvieron elevados números a partir de los anuncios de Alberto Fernández. Doctor Milagro entró 20 minutos más tarde de su horario habitual y marcó 18,6, tres décimas menos que Masterchef Celebrity. Respecto del programa de cocina, Alex Caniggia, como le pasó el año pasado en plena cuarentena cuando viajaba con su novia de entonces, fue detenido por la Policía al transitar en horario no permitido por las restricciones vigentes. 'Con mi facha no me dejan circular a las 0, volviendo de mi trabajo me quieren meter preso. Vení a buscarme' le escribió Alex a su abogado, Alejandro Cipolla. Junto a su amigo, el Tano, el hijo de Claudio Paul subió un video mostrando a los policías y después explicó que a las tres horas de tenerlo detenido en la comisaría quedó en libertad".

"El elenco central de la nueva telenovela de Polka, La 1-5/18 tuvo su primera reunión con Adrián Suar, antes de empezar a grabar. Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Leticia Brédice, Leonor Manso, Luciano Cáceres y el Polaco, entre otros, se reunieron con sus barbijos para anticipar lo que serán las primeras escenas de esta historia de amor en el ámbito de un barrio carenciado que tendrá exteriores en la Villa 31. En los estudios de Baires ya se están construyendo todos los decorados de los interiores y la calle exterior del barrio que compartirán los protagonistas. Como anticipamos, en esta vuelta de Polka se verán varios triángulos amorosos como el de Heredia, Cherri y Lamothe; Heredia, Cherri y Angela Leiva y Cáceres, Lombardo y la actriz llegada del Paraguay, Lali Gonzalez".

"Al conocerse el contagio de coronavirus de Miriam Lanzoni, y también de un productor de Corte y Confección, rápidamente se testeó a todo el equipo y “Laflia” está programando retomar las grabaciones con los participantes que quedan en el reality que conduce Andrea Politti, que dio negativo. La idea es reemplazar a Lanzoni, porque van camino de la final de esta primera temporada de famosos, y convocaron a Jimena Cyrulnik para hacerlo, ya que le interesa el mundo de la moda, con su línea de trajes de baño de todos los talles. Corte y Confección seguirá en la pantalla de El Trece, pero con tiempo reducido a partir de la llegada del nuevo programa de entretenimientos, “El club de las divorciadas”, que conducirá Laurita Fernández, producido por Kuarzo, en el mes de mayo, cuando se modificarán los horarios de las tardes del canal".