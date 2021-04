Ana Canullo pide suspender las clases presenciales por un mes

La titular del Suteba Bahía Blanca, Ana Canullo, habló esta mañana con el móvil de LA BRÚJULA 24 y reclamó públicamente por la suspensión de clases presenciales "por tres semanas o un mes".

"Estamos pidiendo que se evalué suspender momentáneamente las clases, por tres semanas o un mes. Tiempo en el que va a avanzar esta segunda o tercera ola, y que al mismo tiempo se avance con el programa de vacunación", sostuvo la dirigente gremial.

Y agregó: "Pero que se pueda avanzar no solamente en el sector docente, sino hacia el conjunto de la población. Nos parece necesario parar un tiempo la pelota como se dice habitualmente y evaluar esta situación".

Al mismo tiempo, Canullo realizó un paralelismo con lo ocurrido el año pasado. "Cuando salimos de las escuelas no había un solo caso en Bahía, no había transmisión comunitaria en el país. Después se evaluó esta necesidad, que puede ser que haya servido, pero no entendemos que se siga en este contexto, mucho más peligroso y con hospitales colapsados".