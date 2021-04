El Presidente llamó "imbéciles y miserables" a dirigentes opositores

El presidente Alberto Fernández cuestionó a los dirigentes que criticaron las nuevas medidas restrictivas frente al avance de la segunda ola de coronavirus y calificó de “imbéciles” y “miserables“ a quienes creen que el decreto que se conocerá mañana responde a intereses políticos y no a una necesidad sanitaria. Así lo publica hoy Infobae.

“Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador, ¿cuál es la dictadura que estoy ejerciendo? ¿Cuidar a la gente, decirles que tengan cuidado? ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana haciendo política con la cantidad de contagiados? Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona”, introdujo en diálogo con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.

Consultado por los blancos de su crítica, el Presidente aseguró que “son un montón de dirigentes”, sin brindar nombres propios, que lo dicen públicamente. “Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. ¡Pero, por favor! ¿Cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?”, señaló.

Y agregó: “Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de la gente que cuida la salud de los argentinos. Si pierdo una elección, la pierdo. Pero duermo tranquilo”.

Algunos instantes después, retomó el tema: “Yo quiero descansar en paz antes de morir. Sé que estoy haciendo todo lo que me deja en paz con mi conciencia. Después que digan lo que quieran, que hablen con la brutalidad que hablan, que mientan como mienten... no me importa. Me importa que los argentinos dejen de contagiarse, que no se muera más gente en una pandemia que está afectando al mundo entero”.

“¿Ustedes piensan que yo quiero estar en un país donde la economía caiga, la pobreza crezca y el trabajo falte? Realmente hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas”, remarcó.