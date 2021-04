Tiene 19 años y una beba de 8 meses: "Me incendiaron la casa y me quedé sin nada"

Carla Vivanco atraviesa una situación límite. En las últimas horas se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad en la ciudad. Pero con un agravante, en este caso, el delincuente actuó también con saña ya que además de robarle una garrafa, también le prendió fuego la casa, dejando literalmente con lo puesto, tanto a ella como a su pequeña bebé de apenas 8 meses.

"El incendio fue intencional. Me robaron la garrafa y me prendieron fuego la casa. Perdimos todo. Nos quedamos con lo puesto. Tuvimos que irnos a vivir con mi mamá, porque con un bebé tan chiquito no me podía quedar acá", reveló la joven de 19 años, en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24.

El hecho ocurrió en las primeras horas del lunes, alrededor de las 2 de la madrugada, en calle Simón Bolivar al 1900. Rápidamente la presencia de los bomberos y Defensa Civil para contener el avance de las llamas, que terminaría ocasionando pérdidas totales a pesar del arduo trabajo de los servidores públicos.

"Desde la Municipalidad vinieron y quedaron de avisarnos cuándo entraba algo de material para las reconstrucción de mi casa. Necesitamos todo, porque las pérdidas fueron totales", agregó entre lágrimas.

Las pérdidas: techo, aberturas, una heladera, un armario, una cocina, una cama, un colchón, ropa, además de ahumamiento general. Para colaborar con Carla y su pequeño bebé, comunicarse al 2915105476.