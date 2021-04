El sacerdote Javier Di Benedetto -reside en Médanos- habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, con motivo de la Semana Santa.

"A veces perdemos como dato esencial, que es cómo somos los seres humanos. Eso es lo más importante. Somos seres que interpretamos las cosas, son los hechos en sí. Un mismo hecho de la realidad es interpretado de maneras distintas por los medios, por ejemplo. Ese es el punto clave, parece algo teórico pero es simple", señaló el religioso al inicio de la entrevista.

Y agregó: "Jesús lo dice en un momento, cuando vino a resignificar muchas cosas entre sus hermanos. Fue un poco atacado por eso, no hay nada exterior que contamine al hombre".

A modo de ejemplo, dijo que "lo que mas o menos trato de hablar con mi gente, compartiendo la fe en este pueblo de la zona sur de la provincia, donde muchas veces planteo algunas cuestiones, es que Jesús nos regala preguntas para el que quiera cuestionarse ciertas cosas".

"¿Por qué vemos que en la realidad se dan relaciones causales?, ¿por qué en la fe perdemos toda orientación?. ¿Qué relación hay entre comer carne y pecar?. El problema no pasa por comerse un asado, eso viene de entes. Pero obviamente, si alguien hace algo porque yo lo digo claramente tenemos un problema. Hay interpretaciones más amplias y otras más restringidas" aseveró.

Mensaje por la Pascua. "Tratá de centrarte en tu vida, Dios no es algo que pasa afuera, Jesús no es una religión. Aprendimos en esta pandemia o lo estamos aprendiendo, no podemos dar vuelta la página, Dios está en casa y eso no significa más que para aprovechar la oportunidad que tengo para crecer como persona debo comprometerme con las cosas que digo, que soy papá, hermano, hijo, trabajador. Ahí Dios nos pone una oportunidad para crecer como personas y a veces en este tiempo de demasiada virtualidad podemos perder el criterio. No hay nada más importante en este mundo que los vínculos".