El cruce entre el dueño de una pescadería y Miguel Aolita por el feriado del Viernes Santo

Un interesante cruce de opiniones entre Marcelo, el dueño de una reconocida pescadería del macrocentro, y Miguel Aolita, secretario general de la Asociación Empleados de Comercio, se registró esta tarde durante el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

De un lado, el empresario explicó que ya tenía arreglado con sus empleados abrir durante el Viernes Santo, abonando las correspondientes horas extra, para aprovechar uno de los días de mayores ingresos para este tipo de locales. Del otro, Aolita mencionó que se trata de un feriado Nacional, y que es uno de los cinco días al año en el que los empleados, por Ley, no están obligados a prestar tareas.

"Hoy recibimos una notificación por parte de Empleados de Comercio, donde nos comunican que nuestros trabajadores no pueden cumplir tareas durante el Viernes Santo. Nosotros ya habíamos hablado con nuestros empleados, quienes en medio de un contexto difícil desde el punto de vista económico, habían aceptado trabajar a cambio de cobrar las horas extra. Pero acá nos obligan a cerrar", se quejó.

"Es uno de los días que más trabajamos del año. Pasa el Viernes Santo y la gente casi que ni entra a la pescadería. Esto es como cerrar una juguetería el Día del Niño. Nos vamos a asesorar, porque colegas de otras partes del país nos dicen que esto no sucede en todos lados", agregó Marcelo.

Sin embargo, a los pocos minutos, llegó la respuesta por parte de Aolita. "El viernes es feriado nacional, por lo que es un día no laborable. No es algo que sucede exclusivamente en Bahía Blanca y la Ley indica que los trabajadores no están obligados a prestar su tarea. Lo que nosotros firmamos a nivel local es un acuerdo entre todas las Cámaras, supermercados y mayoristas para establecer una igualdad de condiciones. Por eso no abre ninguna cadena grande, no abre el shopping y ningún otro comercio", comentó el secretario general.

"Si él quiere como dueño atender su propio comercio, nadie se lo va a prohibir. Pero los trabajadores no deben prestar tareas. No es un capricho de Aolita, es la Ley la que establece los feriados nacionales. Los empresarios, lamentablemente, están acostumbrados a hacer lo que quieren y por más que sea el día que más trabajan en el año, no podemos evadir la Ley", completó.