El fuerte enojo de L-Gante en PH: “Me quieren hacer pisar el palito”

El cantante Elian Valenzuela, conocido como “L-Gante”, protagonizó un tenso momento en el programa de Andy Kusnetzoff por el malestar que le generaron unas preguntas del conductor y algunas invitadas, a quienes acusó de quererlo “hacer pisar el palito”.

Antes de este episodio, L-Gante había compartido detalles sobre su relación con Wanda Nara, explicando cómo comenzaron a interactuar a través de Instagram. Sin embargo, cuando las preguntas sobre su relación se volvieron más insistentes, el cantante se mostró molesto y enigmático.

En un momento de la conversación, Kusnetzoff notó la incomodidad de L-Gante y le preguntó qué le sucedía. “Quedé enojado un poco”, comenzó diciendo serio el artista.



Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a sentirse así, el cantante confesó: “Porque me puse a pensar… Vos me invitás a tu programa Podemos Hablar y puede explotar, pero también puede no explotar”.

“Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas que me han dicho para pisar el palito, que ustedes saben que me puede generar problemas personales, que lo tendrían que saber porque son profesionales”, continuó y ejemplificó: “Si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal”.

Seguidamente, L-Gante enfatizó: “no están hablando con un boludo”. A pesar de los intentos de disculpa y explicación por parte del equipo del programa, la tensión persistió durante un momento.

Luego del ida y vuelta, L-Gante expresó que solamente quería decir lo que sentía y que prefería continuar con el programa. Todo terminó con un abrazo entre el artista y Kusnetzoff, quien además le aclaró: “Nunca querría que pises el palito, ni mucho menos subestimarte”.

Con información de Infobae