Así es la prestación de servicios para Jueves y Viernes Santo

El Municipio informó cómo será la disposición de los servicios durante el Jueves y el Viernes Santo:

-Transporte público de pasajeros

Las líneas transitarán con frecuencias de sábado durante el jueves, y de domingo en la jornada del viernes. Los horarios y recorridos se pueden consultar en www.gpsbahia.com.ar.

-Residuos domiciliarios

La actividad se desarrollará conforme al cronograma habitual. Consultas en http://bahiaambiental.com/.

-Hospital Municipal y Penna

Sólo funcionará el servicio de emergencia, y en el Municipal el AMA 12, desde las 8 y hasta las 20.

–Cementerio

Brindará el servicio de guardia así como el de caja de 7 a 12. El horario de visita será el habitual: de 8 a 17.

-Mercado Municipal

Los locales atenderán mañana en forma normal: de 8.30 a 13 y de 16.30 a 20. En tanto el viernes sólo abrirán las pescaderías de 8.30 a 13.

-Dependencias municipales, provinciales y nacionales

Sin atención al público

-No habrá bancos ni jueves ni viernes.

-No se controlarán los parquímetros.

El jueves de Semana Santa es día no laborable

La celebración de Semana Santa este año cae los días 14 y 15 de abril. Esta fecha es una de las más esperadas, ya sea por motivos religiosos o simplemente por la espera de un fin de semana extra largo de descanso de la rutina.

¿Feriado o no?

No obstante, no todos los días dentro de la Semana Santa se consideran feriados. De hecho, al jueves 14 se lo llama día no laborable. ¿Qué significa esto? Que en este caso el empleador puede optar si se debe ir o no a trabajar y el empleado no recibirá cambios en su salario.

En cambio, el viernes 15 sí es considerado como feriado nacional por el calendario oficial. En este caso, si el empleador decide que sus empleados vayan a trabajar deberá pagarles el doble del valor del día.

Qué pasa con los días no laborables

El Jueves Santo es un día no laborable. Al respecto, la ley de contrato de trabajo 20744, establece que “en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.”

Por lo tanto, el jueves santo es un día no laborable, el empleador decide si se trabaja o no y en ambos casos se paga como día normal.

Algo similar ocurre con la Pascua Judía (Pesaj), que es solo para aquellos que profesen la religión, según lo dispuesto por el Art. 2 de la Ley 27.399.

Semana Santa: qué pasa con el sábado y el domingo

Los días sábado y domingo de Pascua también son considerados días no laborables. Si bien es menor la cantidad de personas que trabajan durante estos días, lo cierto es que si el empleador opta porque sea un día laboral será como una jornada regular.

Los únicos que siempre están exentos de no trabajar en los días no laborables y pueden aprovechar el fin de semana XXL son los trabajadores públicos, ya sea nacional, provincial o municipal, y los trabajadores de los bancos y seguros.

Fueten: iprofesional y LB24