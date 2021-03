Renunció la titular del PAMI local

Paola Buedo presentó en las últimas horas su renuncia a la delegación del PAMI local, tras haber obtenido una beca para realizar un Doctorado en Polonia, que durará tres años.

En LA BRÚJULA 24, Buedo sostuvo que "fue una decisión difícil y surgió a raíz de una convocatoria recibida desde el exterior, una oportunidad que ocurre pocas veces en la vida. No es que tenga un problema con nuestro maravilloso país, pero me había trazado esta meta y después de analizar las ventajas y las desventajas opté por este camino".

"Soy una persona muy de mi barrio y ese desarraigo no será sencillo. Me voy muy lejos a un país que por más que esté occidentalizado, no es como el nuestro. Es un contrato por tres años, con posibilidad de que se extienda por uno más. El proyecto tiene que ver con el desarrollo de terapias genéticas y mi función tendrá que ver con elaborar los límites éticos, porque estamos hablando de seres humanos", resumió la funcionaria saliente, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Por último, admitió que el idioma es difícil, pero con su conocimiento de inglés espera que se le facilite la estadía, al tiempo que añadió: "Aún no está definido quién será mi reemplazante en el PAMI, momentáneamente asumirá Manuela Salas".

"Les quiero contar que ayer presenté la renuncia a mi cargo en PAMI, porque voy a empezar otro proyecto profesional: he sido convocada para realizar un Doctorado en Bioética, en el marco de una investigación de la UE, el cual inicia el 01/04/21 y tiene una duración de 3 años", aseveró la propia Buedo en su cuenta personal de Twitter.

Y agregó: "Es un momento de sensaciones encontradas: por un lado, la emoción de acceder a una convocatoria de esta importancia, y por otro, la tristeza de dejar un lugar en el que he vivido momentos muy intensos, muchos emocionantes, en un año muy complejo para la gestión en salud".

"Siempre con la compañía de las personas trabajadoras, de los y las afiliadas, de las instituciones que trabajan con PAMI; todo un gran mundo que sin duda voy a extrañar, y para el cual que hemos hecho muchas cosas para que funcione mejor", completó.