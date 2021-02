Un cosmólogo argentino que hace historia en los Estados Unidos

En una nueva entrega de las entrevistas que se realizan a través del Instagram Live de LA BRÚJULA 24, en esta oportunidad el invitado fue el prestigioso cosmólogo y físico Matías Saldarriaga.

Acompañado por el periodista Emanuel Olaya, el argentino que actualmente se desempeña en la prestigiosa universidad de Princeton buscó en fáciles palabras explicar situaciones tales como el comienzo del universo.

"La cosmología es una ciencia que busca cosas del pasado, como la arqueología. Como la luz tarda en llegarnos a nosotros si empieza de un lugar lejano, cuando sacamos una foto estamos tomando una foto del pasado. A medida que fuimos haciendo mejores telescopios, esas fotos fueron de cada vez más lejos, y por ende, de cada vez más atrás en el tiempo" mencionó.

Y continuando en esa línea, aseguró que "si vas para atrás mucho tiempo, el universo era tan caliente y luminoso como una estrella… una manera de pensarlo es que con una gran explosión comenzó todo y por eso se sigue expandiendo el universo".

En otro pasaje de la charla, Saldarriaga comentó que "si vos entras al edificio donde yo trabajo, solo el 10% es estadounidense. Estados Unidos recluta gente de todos lados" al tiempo que confirmó que "la mayoría del tiempo no es un sentimiento tan bueno ser científico, porque haces algo que no te sale. Pero cuando sale te pones contento. A mí me divierte y por eso lo hago".

