Vanina Edul, médica intensivista, en el IG Live de La Brújula 24

La inconmensurable tarea del personal de salud en la actual pandemia de Covid 19 no registra antecedentes y conmueve a una sociedad que descubre la profesionalidad y el riesgo asumido por quienes están en el frente de batalla, hora a hora, día a día.



En esas salas de hospital, entre el dolor y la esperanza, surgen historias que en su mayoría suelen ser relatadas por pacientes que lograron sobrevivir a la terapia intensiva, la instancia de atención médica donde la vida desafía a la muerte gracias la monumental tarea de ellas y ellos: los médicos intensivistas.



“Estas son historias detrás de los números. Discutimos si la letalidad es 2.47 o 2.74. La política y la medicina chocan de frente”. No son palabras de un paciente recuperado sino de Vanina Edul, quien se define como “intensivista en extinción”. La médica que en tiempos de redes sociales llegó a Twitter para convertirse en cronista del drama de las UTIs -Unidades de Terapia Intensiva- arrasadas por el Coronavirus.



Los relatos crudos de Vanina quiebran la inercia que naturaliza la muerte. El 14 de mayo pasado escribía: “601 muertes x COVID 19. A 1 la tratamos y se fue ayer. 35 días de UTI. Hermosa mujer de 61 años, madre de 5, abuela, pareja de alguien q la ama. Solo podía venir 1 hijo a verla x las restricciones. No se movió de su lado, tomándole la mano a su mamá. Hasta la partida”. Realidad hecha palabra que no deja margen para la especulación.



Edul lleva más de dos décadas en el universo de la terapia intensiva. Su compromiso con la vida de los pacientes se hace patente en las marcas de su rostro y representa el de todos los profesionales que ruegan comprensión a la sociedad en su conjunto. La intensivista nos interpela: “Más fácil es aplaudir. Pero necesitamos compromiso ciudadano para acompañar el reclamo. Si no la próxima pandemia la atenderá Magoya. Los terapistas vamos camino a la extinción”.



Hoy, a las 14.30 horas, Vanina Edul será la protagonista en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] Un diálogo sin metáforas y necesario, lejos de la indiferencia y cerca de la vida.