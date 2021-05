Pepe Cibrián Campoy en el Instagram Live de La Brújula 24

“Para fracasar, primero hay que haber tenido un éxito”. La frase que escuchó siendo adolescente, parece haber definido la imponente trayectoria del máximo referente del musical en Argentina. Pepe Cibrián Campoy, es más que un director teatral, un autor o un actor: es una definición artística y estética.



Hijo de José “Pepe” Cibrián y de Ana María Campoy, dos grandes y queridos actores, su vida y su carrera se construyeron con audacia y talento. Basta detenerse un instante en los momentos previos al nacimiento del inolvidable “Drácula, el Musical”. Con su padre enfermo, su madre sin trabajo, y él sin un centavo, la desesperación golpeó la puerta: “se me ocurrió llamar a (Tito) Lectoure para que me produjera. No tenía la más remota idea de qué presentarle, y se me ocurrió Drácula. No había leído la novela y lo único que sabía era que chupaba sangre”, contaba Pepe. Lectoure y Cibrián acertaron: 30 años de éxito y más de dos millones de espectadores para ver al vampiro que canta lo confirman.



El reconocido autor nunca calló frente a las injusticias y a través del teatro supo denunciar y describir lo que ocurría. Ya había dado sobradas muestras con una aguda crítica a la dictadura militar cuando estrenó “Calígula”. Pero llegó 2010 y el escenario fue el Senado de la Nación. Allí decidió hablar en primera persona al defender a viva voz la Ley de Matrimonio Igualitario con un inolvidable discurso que evocaba a García Lorca.



En la actualidad, el director se sube a la tecnología y da clases por zoom mientras prepara un “Infierno Blanco”; su nueva obra creada en plena pandemia que verá la luz cuando las condiciones lo permitan.



Hoy a las 19.15 horas, en el Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] Pepe Cibrián dará cuenta de una trayectoria de más de 50 años y de una vida única e inabarcable donde no considera ser un héroe sino simplemente “un tipo de teatro que trabaja con pasión”.