De exitosa abogada a estafadora

Doloso

Tal como venimos informando, un hombre de 55 años murió el martes pasado en la puerta del Hospital Municipal. Su familia denunció, primero en este medio y luego ante la Justicia, que en la guardia una empleada administrativa había minimizado el cuadro y consideró que “debía esperar” porque “no había urgencia”.

La novedad, en estas últimas horas, es que el fiscal de Delitos Culposos Christian Aguilar analizó la presentación y se excusó al entender que se trataría de un delito “doloso”. La mirada del funcionario judicial debería preocupar a quien o quienes negaron la atención del hombre porque el cambio de calificación es un agravante que conlleva penas altas de prisión.

Incumplimiento de los deberes de asistencia o abandono de persona sería el delito que le imputarían a la persona responsable de la no-atención, si es que se prueban los hechos tal y como fueron descritos por la familia y testigos.

La situación es más grave que una “mala praxis”, que suelen ser los delitos por los que ha llegado personal de salud a ser juzgados. El error médico es considerado “culposo”, es decir se produce cuando hay una negligencia. No es intencional. En cambio, el “doloso” es cuando hay una intención, una voluntad deliberada.

Desde el Hospital dispusieron una investigación interna, aunque insisten en que “el hombre iba a ser atendido en dos minutos” y que “decidió irse”.

Condena a una trucha

Finalmente la abogada Paula Balanovsky fue condenada a un 1 año y 9 meses de prisión. Se trata de un caso revelado públicamente por LA BRUJULA 24 en 2019 y de amplia repercusión. La mujer estafaba clientes solicitándole dinero que -según ella- destinaría a coimear jueces a cambio de resoluciones favorables.

Se probó que Balanovsky le sacó un auto a la esposa de un preso para “conseguirle la libertad”. Ella decía que ese vehículo, un Renault Sandero, se lo entregaría al juez de Garantías Guillermo Mercuri y que obtendría un fallo favorable.

La trucha fue descubierta cuando la esposa del condenado, cansada de que no se cumpliera la promesa, fue a ver directamente al juez. Allí se descubrió el engaño, que motivó que el magistrado radicara la denuncia en ese mismo momento.

A su vez, antes de que se le descubriera su maniobra, Balanovsky hizo plata el vehículo. Pero como no tenía el título de propiedad, quien lo adquirió también fue engañado. Se enteró cuando la Justicia le restituyó el auto a la familia del preso.

"No soy una chanta, me arruinaron la vida. Tengo un hijo, una vida construida humildemente, ¿qué puedo hacer ahora?, ¿qué hago con esta publicación de La Brujula?”, le reprochó sollozando al aire la abogada al periodista Germán Sasso en la radio. Bueno la jueza Susana González La Riva le puso fin al acting y sentenció: “Resuelvo condenar a Balanovsky, Paula Verónica como autor penalmente responsable de los delitos de Defraudación por remuneración pretexta a un juez o funcionario y Defraudación por venta de cosa ajena en los términos del art. 173 incs. 10 y 9 del Código Penal, ambos en concurso real de delitos (art. 55 del CP) hecho cometido entre los días 10/02/2018 y 30/7/18 en la ciudad de Bahía Blanca, a la pena de un año y nueve meses se prisión de cumplimiento en suspenso y tres años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía (en los términos del art. 20 bis inc. 3 del CP). Y Atento la modalidad de la pena fijada, se imponen al encartado como reglas de conductas, que deberá cumplir durante el plazo de tres años las siguientes: a) fijar residencia ante el Actuario del Juzgado de Ejecución Penal, sito en la Avenida Colón nro. 46, piso 2do. de ésta ciudad, de la que no podrá ausentarse por más de veinticuatro (24) horas sin previo aviso a dicho Juzgado; b) Someterse al cuidado del Patronato de Liberados correspondiente a la jurisdicción del domicilio que constituya”. Fin

¿Y el último primer día?

Todavía falta para la vuelta a clases semipresenciales en la Secundaria. Esta semana arrancan los que tuvieron dificultades el año pasado para obtener ciertos conocimientos, lo que para el común de la gente en tiempos normales era “llevarse materias”.

Pero cuando arranque la cursada para la totalidad de los alumnos (de a tandas, por turnos y no todos los días de la semana), nuevamente se hablará sobre el festejo del “último primer día”: la última vez que tengan un primer día de cursada en la escuela con su grupo de amigos.

Otros años se llegó a un “acuerdo” para que los chicos fueran recibidos con un desayuno, porque era casi utópico pensar en darles una clase. Pero esta vez está la pandemia, por lo que parece difícil que algo así ocurra.

Todavía las autoridades educativas no se han planteado el tema, ya que demasiado tienen con la tarea fina de acomodar los protocolos para cada escuela. Sin embargo, Bahía Indiscreta pudo saber que ente los grupos de adolescentes ya hay rumores de juntadas y fiestas.

Y más allá de que los principales responsables de lo que hagan fuera del colegio son sus padres, el Estado no podrá mirar para otro lado, más teniendo en cuenta el impacto sanitario que significaría un descontrol en las reuniones. Les quedan tres semanas para planificar qué hacer.

Nueva directora de Turismo

En la última entrega de Bahía Indiscreta dábamos cuenta de los cambios que se están realizando en el área de Turismo del Municipio. Pues bien, ya hay definiciones, y la nueva secretaria será la licenciada en Turismo Karina Sánchez.

La joven de 33 años se egresó de la Universidad Nacional del Sur, ha trabajado en el sector privado, y fue ayudante en la Cátedra Organización y Servicios Turísticos III, dependiente del Departamento de Geografía y Turismo de la misma UNS.

Esta será su primera experiencia en el ámbito público, por lo que es un gran desafío el que tiene por delante. En los próximos días será presentada oficialmente.

Dos visitas de bajo perfil

La semana pasada Bahía recibió dos visitas de muy bajo perfil, de dos funcionarios provinciales. Uno de ellos fue el director de Hospitales, Juan Sebastián Riera.

Según pudo saber esta sección, visitó el Penna, en el que se reunió con sus autoridades y supervisó algunas obras de infraestructura y licitaciones que se están llevando adelante.

Y también se reunió con los encargados de Región Sanitaria para hablar sobre el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), en el que se coordinan las derivaciones de los pacientes graves de la zona a nuestra ciudad. Tema muy sensible en época de pandemia.

El otro visitante fue el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, quien está recorriendo toda la región, y que en nuestra ciudad, ente otras actividades, se reunión con el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega.

Hay varios proyectos que se encaran desde la casa de altos estudios con apoyo del Gobierno bonaerense, como lo es el de la Chacra Experimental Napostá, ubicada sobre la Ruta 33. Allí se realizan investigaciones relacionadas con la actividad agrícola ganadera, y se intenta lograr que su trabajo esté cada vez más cerca del productor de la región.

Pero este es solo uno de muchos proyectos en común. Según dijo el ministro, hay una decisión muy clara del gobernador Axel Kicillof de fomentar este tipo de articulaciones entre entidades educativas y la Provincia.

Cambio de un ícono

Desde que se inauguró en 1987 el Museo del Puerto, tuvo instalada en el patio frontal una emblemática embarcación que representaba la tradición de la pesca artesanal en la localidad de Ingeniero White, llamada el “Águila Blanca”.

Pero con el correr de los años, su estructura se debilitó demasiado y ya presentaba un peligro para los transeúntes. Desgraciadamente, hacer un trabajo de restauración para dejarla exhibida allí era imposible.

Por esta razón, las autoridades decidieron cambiarla por otra que representa los mismos valores e historias: “La Nueva Lucía”. Cuando se termine el tratamiento especial que se le está realizando para que su degradación al aire libre sea más lenta, será ella quien reciba a los visitantes del Museo.

Este cambio se da en el marco de los importantes trabajos de mejora del lugar que están realizando en conjunto el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto.