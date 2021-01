La venta de juguetes para Reyes tuvo un leve repunte

La venta de juguetes por la celebración de Reyes Magos repuntó este año con un crecimiento de 1,7% respecto de igual período de 2020, según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) que publica hoy el diario Infobae. Se cree que esta situación fue impulsada por las promociones y opciones de financiación dispuesta por comercios y bancos para favorecer el consumo.

Se dio pese al aumento del 69,91% interanual que registró el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, en un relevamiento en jugueterías de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el informe dado a conocer hoy, las subas respecto al 2020 de los juguetes, tanto nacionales como importados, oscilaron entre el 20% y el 95 por ciento.

“Tuvimos un leve repunte de 1,7% de ventas en unidades respecto al 2020, lo cual es muy favorable teniendo en cuenta el difícil contexto que estamos viviendo”, dijo ael presidente de la CAIJ, Emmanuel Poletto.

De acuerdo con el relevamiento de la CAIJ, las categorías de juguetes que más crecieron en la comparación interanual fueron juguetes de ruedas (triciclos, coches a pedal, patines) con un incremento de 4,3% y pelotas con un 3,1% y artículos de deportivos de juguete con un 2,1%, todos relacionados con los juegos al aire libre.

Por el contrario, las categorías que cayeron fueron juguetes con radio control y motor incorporado (-4,7%) e instrumentos musicales de juguete (-1,9%).

Poletto indicó que “este incipiente dinamismo de las ventas contribuyó, al igual que el año pasado, a atenuar la caída respecto a las temporadas de los años 2018 y 2019, que fueron muy malas. Cabe recordar que en enero de 2019 se había registrado una reducción del 13,5% en unidades vendidas respecto de 2018”.

De este modo, la CAIJ destacó que “continúa la recuperación de la venta de juguetes en la temporada de Reyes y la industria tiene expectativas de revertir, durante 2021, las pérdidas de mercado interno que se produjeron en los años previos a 2020”.

Poletto detalló que “se vendieron juguetes más económicos a un ticket promedio de $650 por juguete, con un incremento de aproximadamente 40% respecto del 2020, y el 80% de las transacciones se concretaron con tarjeta de crédito”.

“Los pedidos de reposición a la industria argentina era algo que no venía sucedido los años anteriores; muchas familias al haber pasado las fiestas en sus hogares o al haber resignado sus vacaciones, compraron productos para el aire libre y la casa”, agregó.

Otra de las particularidades de este año fue que al no haber lanzamientos de películas en los cines, no se destacó ninguna licencia en particular por lo que personajes clásicos recientes -como Peppa Pig, Paw Patrol, Frozen y Marvel- fueron los que más se demandaron.

Los sondeos de la CAIJ indicaron que se aprovecharon promociones de los bancos como el 30% de descuento con hasta 12 cuotas sin interés del Banco Nación y un descuento de comisiones a los comercios con la plataforma Todo Pago que se tradujo en descuentos al consumidor incentivando las ventas con más opciones de pagos electrónicos.

Además, el Programa Ahora 12 en sus diferentes modalidades (3, 6, 12 y 18 cuotas) representó el 75% de las transacciones con tarjetas, en especial la venta de productos de mayor valor como toboganes, triciclos, metegoles, entre otros.

Poletto consideró que “la política de reducción de tasas junto a las medidas dirigidas a sostener la economía en esta nueva realidad en un contexto de pandemia, contribuyeron a dinamizar la venta de juguetes de producción nacional”.

Por otra parte, indicó que “hoy estamos en el 60% de la capacidad productiva por lo que tenemos expectativas que pronto podamos salir de esta pandemia así volvemos a producir a pleno y recuperar el 51% del mercado interno para poder exportar y recuperar los puestos de trabajo que se han perdido”.

En lo que respecta a distintos rubros comerciales, de acuerdo con un relevamiento de Focus Market, 9 de cada 10 comerciantes esperan una menor demanda que en igual fecha de 2020. Según la consultora que dirige Damián Di Pace, juguetes y calzados son los rubros de mayor preferencia y los centros comerciales de calles y avenidas el lugar más buscado para comprarlos, con buena participación del comercio electrónico.

El relevamiento realizado por Focus Market en un panel de 6.870 casos los rubros de mayor participación para las ventas de Reyes Magos son en un 43% artículos de juguetería, 20% indumentaria, 8% libros didácticos, 8% golosinas, 5% calzados, 5% artículos deportivos, entre otros.