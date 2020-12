Un futbolista paraguayo recordó "un apriete" de la barra de Olimpo

Arturo Aquino tuvo un paso fugaz por Olimpo entre 2011 y 2012, épocas en las que el equipo de la Liga del Sur se desempeñaba en la Primera División de AFA, épocas en las que la tabla de los promedios era una amenaza constante para su permanencia.

Paraguayo, actualmente de 38 años, el marcador de punta izquierda dio una nota al diario Crónica de su país y rememoró su estadía en Bahía Blanca, siendo aquella su primera (y única) experiencia futbolística en el país.

"Realmente aprendí mucho de la experiencia en Argentina. Me sirvió de mucho en lo futbolístico, pero no me quedé más por ciertas cosas que me pasaron, entre ellas la devaluación del peso argentino, los constantes viajes y también el ambiente que viví en una ocasión en la concentración", inició su relato.

Y agregó: "No estábamos teniendo buena campaña, veníamos ya sin ganar varios partidos y los hinchas de Olimpo se pusieron furiosos. Estábamos almorzando en la concentración y de repente ingresan varios personajes armados hasta los dientes", al tiempo que agregó: "Tenían armas de fuego y algunos cuchillos. Era una locura. Nos amenazaron y se llevaron toda nuestra comida. Nos dijeron ‘ustedes no se merecen esta buena comida’. Vinieron y me gritaron en la cara, me dijeron paraguayo hijo de p… bueno, eso fue lo más leve".

"Yo estaba con Oswaldo Vizcarrondo (venezolano ex-Olimpia) y Nicolás Pavlovich (argentino ex-Libertad) en la mesa y ahí Nico me pisa el pie y me dice ‘no digas una sola palabra, quédate quietito’. Hice eso hasta que se fueron. Yo creo que fue más bien una cosa de los dirigentes para que nos presionen a ganar. Y coincidentemente después de eso se nos dieron algunos resultados positivos. Son cosas que tiene el fútbol", finalizó Arturo.