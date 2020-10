"El macrismo fue un experimento espantoso y para olvidar"

En una entrevista brindada a la agencia de noticias Télam, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró muy crítico con la gestión de Cambiemos.

Al respecto, Kicillof aseguró que el ex presidente Mauricio Macri "dijo que había bajado la pobreza, cuando la subió; que había devuelto la economía en el mismo escalón en el que estaba, y la dejó en el quinto subsuelo; tuvo tres años de caída económica y la inflación más alta de los últimos 20 años".

Y continuando en esa línea, no dudó en afirmar que "fue el proceso de endeudamiento más grande y rápido de la historia Argentina. Un experimento espantoso y para olvidar. No dejó desastre por hacer y no sé quién puede tomar en serio que venga ahora a dar consejos, a explicar cómo hay que manejar la economía o qué hacer con la pandemia".

Cerrando la idea el Gobernador sostuvo que "uno pensaba que se tomó un tiempo, cayó en la cuenta y viene a ayudar. No, reapareció para hacer daño".

En otro pasaje de la charla, y haciendo referencia a cómo se transita la pandemia en la provincia de Buenos Aires, mencionó que "todos pensaron que la provincia iba a explotar con la pandemia y dimos una respuesta contundente. Fue un esfuerzo titánico que se vio en la cancha".

De igual manera reconoció que "hay problemas estructurales y fuimos empezando a mostrar planes para solucionarlos. En algunos pudimos avanzar más y en otros menos".

Sobre ese punto, no dejó pasar que "nos dejaron una situación de tremendo hacinamiento en las cárceles y comenzamos la construcción de nuevas plazas; iniciamos un plan de obra pública; arreglamos escuelas; triplicamos fondos en comedores; lanzamos un plan de tierra y vivienda".

Fuente: Telam.