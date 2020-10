"Hasta que no haya vacuna, vamos a tener que seguir la cuarentena"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que hasta que no haya vacuna contra el coronavirus la cuarentena se mantendrá con la misma dinámica en la provincia de Buenos Aires.

“Es realmente impresionante el trabajo que se está haciendo y el enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo de la Provincia. La enorme consciencia que tomó sobre la enfermedad. Ese trabajo valió la pena. Seguimos en una situación signada por la tristeza y la enfermedad. La pandemia no terminó ni la Provincia, ni el país, ni en el mundo”, comenzó el gobernador en una conferencia que tuvo su inicio pasadas las 18.30 de esta tarde.

“La pandemia no pasó. No ganamos nada negando su existencia. Y lo digo por las peleas y discusiones absurdas en las que nos quieren hacer perder el tiempo. Hasta que no haya vacuna, hasta que no haya remedio, vamos a tener que seguir de esta manera. No es un momento para tratar de sacar ventaja. No voy a caer en discusiones estériles ni en ningún tipo de provocación”, manifestó Kicillof.

“En el Interior instauramos un sistema de fases (3, 4 y 5) que habilitan diferentes actividades. Hoy tenemos 48 de los 100 municipios en fase 3 y sólo 14 en fase 5", detalló.

Con respecto a la educación, el gobernador sostuvo que “en 15 distritos en riesgo bajo se permitieron actividades presenciales en 338 escuelas. Y a partir del 10 de noviembre, vamos incorporar 357 escuelas más. En total, 25 distritos de los 135, con riesgo bajo, están recuperando algún grado de presencialidad. Siempre de manera escalonada y progresiva. En los distritos de riesgo medio, que hoy son 79, se autoriza las actividades socioeducativas dentro de predios cerrados pero al aire libre. Estas actividades de hasta 10 chicos y chicas se van a ir definiendo en cada uno de los distritos. En los distritos de riesgo alto no va a haber regreso a la presencialidad”.

“Vamos a recordar el 2020 como uno de los años más difíciles de nuestras vidas. Aquel que quiera tomarse un descanso lo va a poder hacer. Pero para descansar realmente necesitamos hacerlo con muchísimo cuidado, tomando precauciones, usando protocolos. No vuelve la temporada tal como la conocíamos. En la temporada turística va a haber una aplicación (Cuidar Verano) que va a validar la posibilidad de ir a municipios con atractivo turístico”, dijo Kicillof.

“Va a haber una acción muy fuerte de promotores que van a estar permanentemente para explicar y ayudar con las medidas que se tengan que llevar adelante. Uno imagina que por más que uno esté usando ropa de playa contagia igual. Hay que mantener la distancia. Lo peor que le puede pasar a alguien que quiere ir a descansar es que a los dos días llegue y tenga fiebre. Queremos cuidar para que puedan estar en paz y relajados”, declaró en alusión a los cuidados durante el verano.

“Se van a permitir los espectáculos al aire libre, con limitaciones, pero en algunas salas donde haya condiciones de ventilación, posibilidad de distanciamiento, manteniendo tapa nariz y boca, se va a poder llevar adelante algunas de las actividades culturales y algunos espectáculos”, agregó.

“Esta pandemia no va a poder con nuestros sueños y proyectos. Simplemente debemos posponerlos. Mientras tanto, seguir cuidándonos, tomar esto en serio y sobre todo seguir trabajando unidos. Eso vamos a seguir haciendo”, completó el mandatario provincial.

Fuente: Infobae.