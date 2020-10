Rocío Marengo y Marley recordaron su romance

Antes de que ella construyera una extensa carrera como actriz y modelo a ambos lados de la Cordillera, y cuando él recién daba sus primeros pasos en la televisión, la bahiense Rocío Marengo y Marley vivieron un romance. Claro, como no trascendió en el tiempo y ambos tomaron diferentes caminos en su profesión, no muchos lo recuerdan. De todas formas, entre ellos quedó una gran relación y hasta se animan a bromear sobre aquel noviazgo.

Marengo fue la invitada especial de Marley en la emisión del domingo pasado de Por el mundo en casa. Al comienzo del programa el conductor salió al aire desde los estudios de Telefe, donde entrevistó a Santiago del Moro, antes de su debut en Masterchef Celebrity. Luego, se dirigió hasta su casa, donde la esperaba la modelo, quien estaba jugando con Mirko y sus autitos.

El comienzo del encuentro todo transcurrió sin mayores sobresaltos, hasta que Marley se dio cuenta de que había algunos objetos en su propio living que antes no estaban allí. “Estoy viendo un montón de cosas muy raras en casa. Estamos en vivo, esta es mi casa y estoy viendo estos cuadros, me parece raro. ¿Qué es esto, Rocío? ¿Vos estás…? Estas son las fotos nuestras de hace mucho tiempo”, le dijo el conductor a su ex pareja.

Con una risa pícara, ella le respondió que le “encanta recordar ese momento” y le mostró los cuadros con las fotos de los dos besándose, que habían sido publicadas por una revista cuando ellos tuvieron el romance. Entre las imágenes originales se mezclaron algunas hechas con Photoshop, en las que se lo ve a Marley supuestamente llevando en sus brazos a la modelo. “Fue en Las Vegas, ¿no te acordás?”, bromeó Marengo.

Rocío Marengo dejó cuadros con fotos de su romance con Marley en la casa del conductor (Foto: captura Telefe)

El conductor le preguntó si ella estaba pensando en “instalarse” en su casa, a lo que ella respondió de manera afirmativa: “Ahora somos del mismo canal, yo voy a estar en Masterchef, entonces me queda más cerca”. “Es verdad, vivo cerca del canal”, reconoció Marley.

Pero eso no fue todo. Marengo también preparó un collage con las fotos in fraganti, a los besos, que les habían tomado los paparazzis. “Marley confirmó con un tremendo beso su noviazgo con Rocío Marengo, una modelo de 20 años”, se llega a leer un extracto de la nota que confirmó por aquel entonces el romance.

“Hace 20 años que aclaramos este romance. Siento que me negás, no sé por qué. Quiero que demos detalles”, le dijo Marengo a Marley, mientras los productores del programa señalaban que el conductor “se puso colorado”.

Marley señaló una de las fotos, en la que Marengo llevaba una flor en su mano. Según el relato del conductor, él se la había regalado. Y, para su sorpresa, la modelo contó que durante todo este tiempo ella la había guardado. “No quiero quedar como cursi pero quiero mostrar algo que nunca mostré, y banco mi actitud. ¿Quién no ha guardado una flor que le regalaron? Tengo la flor, posta. ¡Acá!”

La flor que Marley le regaló a la modelo y que ella aún conserva (Foto: captura Telefe)

La invitada tomó una vieja revista que tenía a Marley como figura entrevistada en la tapa, y sacó la flor: “La guardé acá, que fuiste tapa. Leí la nota porque capaz me habías nombrado… No me nombraste pero mirá, acá está lo que guardé”.

“Ahora que reconocí todo esto me tengo que ir. Pero bueno… El amor”, dijo Marengo, mientras Mirko hacía su presentación en escena, jugando con sus autitos. “Y acá está Mirko, como si fuera nuestro hijo”, le puso Marley el mejor punto final a la romántica escena.

Fuente: Infobae