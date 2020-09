Denuncia que le vaciaron la cuenta del banco donde tenía 40 mil pesos

Stephanie se encontró con una desagradable sorpresa anoche cuando revisó su cuenta de homebanking y se encontró sin los 40 mil pesos que allí tenía depositado.

“El martes a la noche ingresé en mi homebanking para hacer unas transacciones y me encontré con unos débitos que decían Pago Fácil, y que yo no hice. Entre todos los movimientos suman 40 mil pesos”, contó la mujer con indignación al móvil de LA BRÚJULA 24.

“Anoche ya era tarde y con los únicos que me pude comunicar fue con Red Link y me mandaron al banco Provincia. Hoy a la mañana fui al de calle Undiano, que es el que me corresponde, hice el descargo y me dijeron que tenía que esperar la resolución pero no me dieron una fecha”, continuó.

“Mientras tanto sin dinero porque ya tenía depositado la mitad del sueldo y ahora me tendré que manejar con eso para este mes. En el banco me dijeron que podía ser por el uso de las aplicaciones pero eso realmente no lo sabemos”, agregó.

Por último dijo que no es el único caso en Bahía ya que se enteró que más personas les ocurrió lo mismo y todas pertenecían al Provincia.