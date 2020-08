Socios en la cancha y en una nueva pasión: Manu y Duncan, en bicicleta

Tiempo atrás, "Manu" Ginóbili hizo una increíble confesión: le contó en una charla por Instagram a Juan Martín Del Potro que recién aprendió a andar en bicicleta a los cuarenta años.

Minutos después del mediodía en Argentina, el ex basquetbolista bahiense sorprendió a todos publicando un tuit donde se lo puede ver compartiendo "un paseo" en bicicleta con Tim Duncan, una de las máximas estrellas de la historia de los San Antonio Spurs.

"Pavada de compañero conseguí para hacer +30km por primera vez!! Me reventó. Terminé arrastrándome y él como si nada", escribió el mejor jugador argentino de todos los tiempos.

🇺🇲I found quite a teammate for my first 20 mile ride! 😜 I finished exhausted and he was fresh as a cucumber. #TDstillaBeast

🇦🇷Pavada de compañero conseguí para hacer +30km por primera vez!! Me reventó. Terminé arrastrándome y él como si nada. 🤦🏻🚴‍♂️🚴 pic.twitter.com/ss0aYioY7o